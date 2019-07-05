У рыбака в Благовещенске изъяли 47 килограммов карасей

47 килограммов карасей без ветеринарно-сопроводительных документов изъяли у рыбака, торговавшего в районе ВДНХ в Благовещенске. Судя по состоянию, рыба была выловлена с помощью браконьерских орудий лова.

За торговлю сомнительной продукцией мужчину привлекли к административной ответственности. Ему предстоит выплатить штраф. Если в течение пяти дней горожанин не предоставит необходимые документы, караси будут уничтожены, сообщает пресс-служба управления ветеринарии Амурской области.

За один день ветинспекторы проверили троих рыбаков, торгующих речной рыбой на ВДНХ. У двоих жителей Тамбовского района все документы оказались в порядке.

«Аналогичные проверки в местах торговли проводятся каждую неделю по всей области. В этом году мы заметили, что число нарушителей начало снижаться. Чаще всего жители Приамурья попадаются ветинспекторам с сомнительным мясом, происхождение которого подтвердить не в состоянии. Между тем за торговлю продукцией животного происхождения без ветеринарно-сопроводительных документов амурчанам грозит административная ответственность и изъятие потенциально опасного для здоровья людей товара», – рассказал замначальника управления ветеринарии Амурской области Анатолий Нижник.