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сегодня, 17:16 0

Начальника амурской колонии оштрафовали за нехватку одежды для осужденных

Начальника амурской колонии оштрафовали за нехватку одежды для осужденных
Фото: архив www.28.fsin.su

Во время проверки Амурская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выявила нарушения в одной из колоний. В частности, некоторые осужденные не были обеспечены головными уборами, куртками и обувью по сезону.

Кроме этого, в помещениях отрядов не хватало хозяйственных шкафов и табуретов. Прокурор внес представление об исправлении этих нарушений начальнику учреждения. Но замечания устранены не были. Поэтому прокуратура возбудила в его отношении дело об административном правонарушении по статье «Невыполнение законных требований прокурора». Руководителя учреждения оштрафовали.

«Устранение нарушений находится на контроле Амурской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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#закон #происшествия

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