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сегодня, 17:04 0

Амурчанину провели уникальную операцию в Хабаровске

Амурчанину провели уникальную операцию в Хабаровске
Фото: pixabay.com

В Хабаровске выполнили уникальную двойную операцию. 56-летнему пациенту из Амурской области требовалось одновременно репротезировать аорту и удалить часть левого легкого. Операция продлилась более девяти часов.

Все манипуляции проходили на базе Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. Вместе с коллегами в операции участвовал известный российский хирург, профессор и академик РАН Владимир Порханов.

«У 56-летнего пациента было весьма сложное для хирургического вмешательства заболевание. Общая длительность операции составила более девяти часов. Все запланированные к выполнению оперативные вмешательства на грудной клетке, легком и аорте были успешно проведены, состояние пациента после операции стабильное», – уточнили в краевом минздраве. Хирург Владимир Порханов удовлетворен результатом операции и совместной работой с кардиохирургами Федерального центра.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», помимо проведения операции, заслуженный врач России встретился с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. В ходе встречи было предложено наладить тесное сотрудничество между лечебными учреждениями края и «Научно-исследовательским институтом – ККБ № 1 имени Очаповского», которым руководит Владимир Порханов.

«Безусловно, это отличное предложение, так и необходимо поступить. У нас ведущий центр хирургии в стране, и мы можем оказать любую помощь. На базе клиники действуют 14 научных отделов, где работают талантливые врачи. Кстати, руководитель Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске тоже мой ученик. Мы готовы к широкому сотрудничеству», – приводит краевая пресс-служба слова академика РАН.

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#здоровье #жизнь

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