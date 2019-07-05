Специалисты в Якутии приступили к поискам частей ракеты, стартовавшей с Восточного

Фото: vk.com/roscosmos

«В районе падения отделяющихся частей ракетоносителя работают специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), министерства экологии Якутии и администрации муниципальных районов», – говорится в сообщении.

По информации главного специалиста по эксплуатации и применению радарных систем ФГУП «ЦЭНКИ» Никиты Федына, для обеспечения безопасности и поиска фрагментов развернут полевой лагерь в Вилюйском районе Якутии, установлены две радарные системы.

«Задействовано две радарные системы, которые обеспечат контроль падения обломков и позволяют сузить район поиска. В сам район будет отправлена группа с беспилотными воздушными средствами для аэро- и фотосъемки», – сообщил Никита Федына на видео, опубликованном на официальной странице Роскосмоса в Twitter.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» 5 июля стартовала с космодрома Восточный с космическим аппаратом «Метеор-М» № 2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Израиля, Швеции и еще ряда государств. Поиски частей ракеты идут и в Приамурье.