Специалисты в Якутии приступили к поискам частей ракеты, стартовавшей с Восточного
Специалисты в Якутии приступили к поиску фрагментов ракеты-носителя «Союз 2.1б», запущенной с космодрома Восточный. Задействовано две радарные системы, сообщает «Интерфакс – Дальний Восток» со ссылкой на сообщение пресс-службы минэкологии региона.
«В районе падения отделяющихся частей ракетоносителя работают специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), министерства экологии Якутии и администрации муниципальных районов», – говорится в сообщении.
По информации главного специалиста по эксплуатации и применению радарных систем ФГУП «ЦЭНКИ» Никиты Федына, для обеспечения безопасности и поиска фрагментов развернут полевой лагерь в Вилюйском районе Якутии, установлены две радарные системы.
«Задействовано две радарные системы, которые обеспечат контроль падения обломков и позволяют сузить район поиска. В сам район будет отправлена группа с беспилотными воздушными средствами для аэро- и фотосъемки», – сообщил Никита Федына на видео, опубликованном на официальной странице Роскосмоса в Twitter.
Ракета-носитель «Союз-2.1б» 5 июля стартовала с космодрома Восточный с космическим аппаратом «Метеор-М» № 2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Израиля, Швеции и еще ряда государств. Поиски частей ракеты идут и в Приамурье.
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