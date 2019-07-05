Запущенный с Восточного «Метеор-М» выведен на орбиту и взят на управление

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Космический аппарат «Метеор-М» № 2-2 создан «Корпорацией ВНИИЭМ» и относится к спутникам дистанционного зондирования Земли. Он сможет обеспечивать изображения облачности, поверхности Земли, ледового и снежного покровов в видимом, инфракрасном и микроволновом диапазонах.

Помимо этого, спутник способен получать данные о температуре морской поверхности и состоянии озонового слоя, определять уровень влажности. Эти данные помогут повысить точность метеорологических прогнозов на территории России.