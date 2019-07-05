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Запущенный с Восточного «Метеор-М» выведен на орбиту и взят на управление

Запущенный с Восточного «Метеор-М» выведен на орбиту и взят на управление
Фото: vk.com/roscosmos

Спутник «Метеор-М», который был запущен с космодрома Восточный 5 июля, успешно выведен на расчетную орбиту и взят на управление. Об этом сообщает Роскосмос в «ВКонтакте».

Космический аппарат «Метеор-М» № 2-2 создан «Корпорацией ВНИИЭМ» и относится к спутникам дистанционного зондирования Земли. Он сможет обеспечивать изображения облачности, поверхности Земли, ледового и снежного покровов в видимом, инфракрасном и микроволновом диапазонах.

Помимо этого, спутник способен получать данные о температуре морской поверхности и состоянии озонового слоя, определять уровень влажности. Эти данные помогут повысить точность метеорологических прогнозов на территории России.

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#космодром #космос #технологии

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