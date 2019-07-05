Мужчина умер, быстро выпив литр пива

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В Таиланде умер участник соревнования по скоростному употреблению пива. Видимо, он выпил слишком много. Это произошло на пляжном курорте Ча-Ам.

Посетитель бара вместе с коллегами решил поучаствовать в популярном конкурсе по употреблению пива. Перед началом соревнования участники подняли кружки и произнесли тост. После этого мужчина залпом выпил литр пива и перевернул кружку.

Через некоторое время конкурсант упал на сцену лицом вниз и вскоре скончался, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Daily Star. Тело мужчины забрали на экспертизу.

Сотрудник местного центра по контролю и профилактике заболеваний отметил, что погибший мог пострадать не столько от алкоголя, сколько от других факторов: к примеру, он мог выпить пиво натощак или же страдать от какого-либо заболевания.

Однако коллега конкурсанта сказал, что его сослуживцы не слышали о каких-либо диагнозах покойного.

В апреле 2017 года сообщалось об американской студентке, которая погибла во время конкурса по поеданию блинов. Она подавилась едой и задохнулась.