В Благовещенске из-за непогоды не смог сесть самолет из Владивостока

5 июля в Благовещенск не смог прибыть вовремя авиарейс из Владивостока авиакомпании «Аврора» HZ-4544. Это было связано с плохой погодой – как в аэропорте вылета, так и прилета.

Рейс должен был прибыть еще утром – в 09:35. В пресс-службе аэропорта Благовещенска ИА «Амур.инфо» рассказали, что сначала вылет из Владивостока задержался из-за плохой погоды там. Затем лайнер вылетел, но по прибытию не стал садиться в аэропорту Благовещенска – опять же, из-за плохой погоды. Самолет развернулся и отправился на запасной аэродром в Хабаровске. Теперь он снова прилетел в Благовещенск и должен сесть в ближайшее время.

В дальнейшем самолет направится из Благовещенска в Южно-Сахалинск (рейс «Авроры» HZ-3637). Поскольку оба перелета выполняет один лайнер, рейс Благовещенск – Южно-Сахалинск также задержался.