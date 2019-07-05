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В Благовещенске из-за непогоды не смог сесть самолет из Владивостока

5 июля в Благовещенск не смог прибыть вовремя авиарейс из Владивостока авиакомпании «Аврора» HZ-4544. Это было связано с плохой погодой – как в аэропорте вылета, так и прилета.

Рейс должен был прибыть еще утром – в 09:35. В пресс-службе аэропорта Благовещенска ИА «Амур.инфо» рассказали, что сначала вылет из Владивостока задержался из-за плохой погоды там. Затем лайнер вылетел, но по прибытию не стал садиться в аэропорту Благовещенска – опять же, из-за плохой погоды. Самолет развернулся и отправился на запасной аэродром в Хабаровске. Теперь он снова прилетел в Благовещенск и должен сесть в ближайшее время.

В дальнейшем самолет направится из Благовещенска в Южно-Сахалинск (рейс «Авроры» HZ-3637). Поскольку оба перелета выполняет один лайнер, рейс Благовещенск – Южно-Сахалинск также задержался.

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#погода #транспорт

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