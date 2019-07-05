На Благовещенской станции скорой помощи могут полностью заменить автопарк

Фото: министерство здравоохранения Амурской области

Возможные изменения на Благовещенской станции скорой помощи предполагают только полную замену автопарка. Об этом сообщает министерство здравоохранения Амурской области.

В региональном минздраве отмечают, что на данный момент существует только одно предложение – войти в число территорий, где в пилотном формате реализуется проект по обновлению автопарка станций скорой медицинской помощи. Ранее на сайте ОНФ в Амурской области была опубликована информация о возможной передаче транспортных функций медицинского учреждения сторонней организации.

«Мы руководствуемся, прежде всего, интересами наших граждан, включая, конечно же, работников скорой помощи. Любые изменения могут быть предприняты только с целью укрепить службу», – сказала заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко.

Зампред отметила, что существует проблема износа транспорта скорой помощи, поэтому инициативу полной замены автопарка на новые машины следует внимательно изучить. Окончательное решение относительно участия региона в проекте по обновлению автопарка скорой помощи будет принято не раньше сентября 2019 года. Пока никаких соглашений не подписано, и решение не принято. Министерством здравоохранения Амурской области формируется рабочая группа для проведения анализа инициативы.