Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:35 0

Поисковики вылетают на поиски частей ракеты, стартовавшей с Восточного

Поисковики вылетают на поиски частей ракеты, стартовавшей с Восточного
Фото: кадр видео

Поисковая группа Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие Роскосмоса) вылетает на поиски отделяющихся частей ракеты «Союз-2.1б». Она 5 июля стартовала с космодрома Восточный.

«Мы визуально наблюдали падение всех четырех частей. Сейчас заводимся и вылетаем на поиски в район падения боковых блоков», – сообщил агентству «Интерфакс – Дальний Восток» начальник отдела ЦЭНКИ Александр Двуреченский. По его словам, беспилотники пока к поисковым работам не подключали.

Глава Зейского района Дмитрий Василенко отметил, что в первой половине дня вертолет поисковой группы обследовал территорию, над которой проходит траектория полета ракеты, чтобы проконтролировать эвакуацию населения.

«После дозаправки поисковая группа отправилась в контрольную точку в районе Дамбуки. Оттуда летят в сторону Зеи и попутно осматривают район падения. После очередной дозаправки будет третья "ходка"», – сообщил собеседник агентства.

В Зейском районе в месте падения отделяющихся частей расположены участки золотодобывающего ООО «Зейская тайга», откуда было эвакуировано около 40 человек. В Тындинском районе ко дню пуска гидрометеопост «Унаха» покинули два сотрудника.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный с космическим аппаратом «Метеор-М» № 2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Израиля, Швеции и еще ряда государств.

Просмотров всего: 256

#космодром

распечатать


Общество

С космодрома Восточный стартовал пятый «Союз»

Общество 7

Пятый запуск с космодрома Восточный: прямая трансляция
Общество

На космодроме Восточный 5 июля состоится пуск ракеты-носителя
Общество 3

В Приамурье побывает правнук основоположника космонавтики Константина Циолковского
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь