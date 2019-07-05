Поисковики вылетают на поиски частей ракеты, стартовавшей с Восточного

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«Мы визуально наблюдали падение всех четырех частей. Сейчас заводимся и вылетаем на поиски в район падения боковых блоков», – сообщил агентству «Интерфакс – Дальний Восток» начальник отдела ЦЭНКИ Александр Двуреченский. По его словам, беспилотники пока к поисковым работам не подключали.

Глава Зейского района Дмитрий Василенко отметил, что в первой половине дня вертолет поисковой группы обследовал территорию, над которой проходит траектория полета ракеты, чтобы проконтролировать эвакуацию населения.

«После дозаправки поисковая группа отправилась в контрольную точку в районе Дамбуки. Оттуда летят в сторону Зеи и попутно осматривают район падения. После очередной дозаправки будет третья "ходка"», – сообщил собеседник агентства.

В Зейском районе в месте падения отделяющихся частей расположены участки золотодобывающего ООО «Зейская тайга», откуда было эвакуировано около 40 человек. В Тындинском районе ко дню пуска гидрометеопост «Унаха» покинули два сотрудника.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный с космическим аппаратом «Метеор-М» № 2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Израиля, Швеции и еще ряда государств.