День семьи, любви и верности, скандинавская ходьба: выходные в Благовещенске

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. В честь праздника в Благовещенске 6 и 7 июля пройдут различные праздничные мероприятия. Их проведут на набережной, на площади ОКЦ и в парке Дружбы. Кроме того, состоится бесплатная открытая тренировка по скандинавской ходьбе и кросс «Триатлон. Движение к мечте».

Суббота, 6 июля

Дом ремесел в 10:15 проведет мастер-класс в технике бисероплетения. Необходима предварительная запись.

В 12:00 начнется развлекательное мероприятие «Ах, лето» на эстраде Первомайского парка. Гостей ждут развлекательные мероприятия для детей и взрослых со сказочными героями, игры, конкурсы, призы.

В 18:00 стартует развлекательная программа «Добрый вечер» на эстраде горпарка.

В 18:00 на площади ОКЦ организуют мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности.

Праздничное мероприятие состоится и на набережной реки Амур в районе ротонды. Начало в 18:00. Для детей будут организованы развлекательные площадки: мастер-класс по рисованию, большой надувной дартс, напольные шахматы и многое другое. Запланирована раздача воздушных шаров и сладкой ваты, а развлекать детей будут аниматоры в ростовых костюмах. Для родителей будут работать консультативные площадки специалистов: ведущие эксперты в сфере подготовки к родительству, психологи и юристы, а также работники Центра медицинской профилактики.

Сотрудники библиотеки имени Машука приглашают всех на теплоход «Москва-82». Отдыхающих познакомят с представителем амурского казачества, ведущим методистом отдела народного творчества по вопросам казачьей культуры Виктором Лесковым. На творческой встрече «Тернистый путь с открытою душой» прозвучат казачьи песни, также можно будет узнать об истории амурского казачества, о музыкальном искусстве, быте, нравах и традициях казачества. Помимо этого, гостям и жителям города покажут музыкальные инструменты, которые пользуются особой популярностью у казаков, и даже предложат поиграть на них.

Традиционно на теплоходе будет работать буккроссинг, где можно бесплатно выбрать понравившуюся книгу. Теплоход отправляется в 16:00 от причала в районе ротонды (улица Калинина, 1). Программа библиотек Благовещенска начнётся в 17:00.

В этот день будет организована бесплатная открытая тренировка по скандинавской ходьбе «Шаг к здоровью». Мероприятие пройдет в 17:00 на площади Ленина. Откроет его спортивно-танцевальный клуб «Альтаир». Участники клуба разных возрастных групп представят свое танцевальное мастерство.

Здесь же, на малой сцене, пройдет мастер-класс сертифицированного тренера Ольги Савватеевой. Спортсменка покажет правильную технику использования палок для скандинавской ходьбы и подскажет, как сделать тренировку полезной для здоровья. Представитель Амурского центра медицинской профилактики расскажет участникам мастер-класса о пользе данного вида активности, в каком возрасте можно начинать заниматься скандинавской ходьбой и при каких медицинских показаниях данный вид спорта просто необходим для здоровья. Завершится тренировка заходом по-скандинавски, где все желающие могут применить полученные знания и навыки.

Воскресенье, 7 июля

Дом ремесел приглашает на мастер-класс по народной кукле и мастер-класс в технике бисероплетения. Начало в 10:15.

В 13:00 в областной библиотеке начнется творческий вечер-перфоманс «Наедине со всеми» молодого поэта, писателя, члена Амурского отделения Союза российских писателей Татьяны Пантелеевой.

В 17:00 начнется развлекательная программа «Два белых крыла» на эстраде горпарка.

В 17:00 в парке Дружбы пройдет мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности.

В 18:00 праздничная программа творческих коллективов Городского дома культуры, посвященная Дню семьи, любви и верности, пройдет на набережной реки Амур.

В районе Триумфальной арки с 18:00 будет работать молодежный Арбат. Участников площадки ждет насыщенная программа с творческими номерами от активной молодежи города Благовещенска: танцевальные номера от студий танца «Чикаго» и «Лаборатория танца»; музыкальные номера от Сергея Макарова и Владислава Полякова; развлекательная викторина от магазина товаров для домашнего уюта и интерьера. В завершение мероприятия с фаер-шоу выступит шоу-проект «Элизиум».

На набережной реки Амур в рамках традиционного фестивального движения «Культурный город» у бронекатера развернется Читающий бульвар от городских библиотек.

Сотня экстремалов поучаствует в кроссе «Триатлон. Движение к мечте». Они поборются за 100 тысяч рублей. Организаторы предложили участникам триатлона маршрут от Моховой Пади до лыжной базы «Россия». Стартуют триатлонисты у ручья Буяновский. Среди участников спортсмены из Приамурья, Санкт-Петербурга, Белогорска, Свободного и Хабаровска. Триатлон состоит из нескольких испытаний: плавания, велогонки и бега по пересечённой местности. Участникам предлагают попробовать свои силы в нескольких дистанциях на выбор.