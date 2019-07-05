Чиновница из Тюмени, участвующая в конкурсе Playboy, ушла с работы (фото)

Фото: Playboy

Анна Ануфриева осталась без работы на государственной службе. Это чиновница из Тюмени, прославившаяся благодаря участию в конкурсе «Девушка года» журнала Playboy. На госслужбе девушка она работала менеджером по тендерам, а потом – ведущим специалистом отдела организации закупок.

Теперь бывшая сотрудница управления госзакупок Тюменской области о своей бывшей работе предпочитает молчать. И именует себя мастером по депиляции при помощи воска и шугаринга. Ситуацию не комментируют и в ведомстве.

После шума из-за участия в откровенной фотосессии, Аня опубликовала в своём Инстаграме многозначительную фразу психолога Михаила Литвака: «Есть единственная уважительная причина разрыва отношений и увольнения с работы – невозможность личностного роста в сложившихся условиях».

Конечно, ее поклонники заинтересовались, не надумала ли девушка уволиться? А может, вынуждают? На что она уклончиво ответила: «Просто фраза понравилась».

Об участии тюменки в конкурсе мужского журнала стало известно два месяца назад – 27-летняя Ануфриева разделась для откровенной фотосессии Playboy. Перед этим Аня не раз заявляла о себе на местных конкурсах красоты.

На сегодняшний день Ануфриева набрала 139 голосов в конкурсе «Девушка года» журнала Playboy, и каждую неделю это число растёт. Пожалеет ли Аня о своём уходе с государственной службы – покажет время. Сейчас все её силы брошены на победу в конкурсе, сообщает «Комсомольская правда. Тюмень».

Фото: личная страничка героя публикации в соцсети; фотосессия журнала Playboy