С космодрома Восточный стартовал пятый «Союз»

Обновлено: 16:15



С космодрома Восточный 5 июля в 14:41 стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Ракета выводит на орбиту гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2 и малые космические аппараты в качестве попутной нагрузки.

Прямая трансляция пуска велась на Амур.инфо. Через 60 секунд после старта сообщалось, что полет ракеты нормальный. Все начальные этапы прошли в штатном режиме. В текущем году на космодроме Восточный этот пуск стал первым.

На орбиту ракета-носитель выводит «Метеор М» № 2-2. Как пояснили специалисты, гидрометеорологический спутник будет стоять на страже экологической безопасности планеты. Его запуска ждали метеорологи всего мира. Считается, что «Метеор-М» № 2-2 – один из самых удачных спутников с точки зрения конструкции. Его гарантированный срок службы – 5 лет. Масса аппарата – 2 600 килограммов. Спутник был создан в Москве. На космодром Восточный он прибыл за полтора месяца до старта. Перед пуском специалисты испытали электронику и механику аппарата.

Также на орбиты должны быть доставлены космические аппараты Германии, Франции, США, Израиля, Великобритании, Швеции, Финляндии, Таиланда, Эквадора, Чехии и Эстонии. В числе малых спутников есть и космический аппарат «АмурСат», на который установлен прибор собственной разработки АмГУ «Фотон-Амур», предназначенный для исследования новых фотоэлектрических преобразователей.

Как сообщало Амур.инфо «АмурСат» («АмГУ-1») должен быть отделен на солнечно-синхронной орбите высотой 530 километров. «АмурСат» позволит проводить мониторинг космической погоды на низких околоземных орбитах в интересах Росгидромета, проводить эксперименты по исследованию основных характеристик новых фотоэлектрических преобразователей, изготовленных на основе наноматериалов, полученных в лабораториях «Физики поверхности» АмГУ и «Оптики и электрофизики» ИАПУ ДВО РАН города Владивосток.

«"АмурСат" – это первый наш первый амурский спутник. И вообще, первый спутник, изготовленный на российском Дальнем Востоке. До этого спутники дальше Томска не производили. Я считаю это знаковым событием в истории области. Спутник разработали студенты АмГУ при поддержке НИИ ядерной физики МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова. Он принесет практическую пользу – позволит наблюдать погоду. Мы сможем вести мониторинг в интересах сельского хозяйства и минприроды. Этот запуск стал возможным потому, что в прошлом году Амурский госуниверситет вошел в специальную программу Роскосмоса. И сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы создать на базе АмГУ подразделение по сборке и предполетным испытаниям спутников, которые будут запускать с космодрома Восточный», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

По информации Роскосмоса, космическая головная часть в составе разгонного блока «Фрегат», аппарата «Метеор-М» № 2-2 и 32 попутных спутников успешно выведена на незамкнутую околоземную орбиту.

За запуском «Союз-2.1б» наблюдали секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, вице-премьер Юрий Борисов, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, сообщает РИА Новости.