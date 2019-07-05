Благовещенка встретила на набережной Амура ящерок

Жительница Благовещенска Ксения рассказала ИА «Амур.инфо» о случае на набережной реки Амур, который ее удивил. В районе улицы Мухина, 1, горожанка повстречала небольших ящерок. Это произошло 4 июля.

Ксения сообщила, что ходит в то место загорать. «Там плиты, и вот на плитах они бегают. Бегают очень быстро, одну я поймала, потому что она была рядом со мной, под шляпку залезла», – поделилась благовещенка. Она отметила, что ящерок также ловили дети, играли с ними.

Особь, оказавшаяся в руках Ксении, в длину была около 12 сантиметров, с учетом хвоста. Ящерка умещалась на ладони. Горожанка говорит, что видеть такую живность на набережной было необычно.