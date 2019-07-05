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сегодня, 14:35 5

Благовещенка встретила на набережной Амура ящерок

Благовещенка встретила на набережной Амура ящерок

Жительница Благовещенска Ксения рассказала ИА «Амур.инфо» о случае на набережной реки Амур, который ее удивил. В районе улицы Мухина, 1, горожанка повстречала небольших ящерок. Это произошло 4 июля.

Ксения сообщила, что ходит в то место загорать. «Там плиты, и вот на плитах они бегают. Бегают очень быстро, одну я поймала, потому что она была рядом со мной, под шляпку залезла», – поделилась благовещенка. Она отметила, что ящерок также ловили дети, играли с ними.

Особь, оказавшаяся в руках Ксении, в длину была около 12 сантиметров, с учетом хвоста. Ящерка умещалась на ладони. Горожанка говорит, что видеть такую живность на набережной было необычно.

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#животные

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Комментарии
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  • Мизантроп

    Мизантроп
    1 час назад

    Лучше бы Альфа вещала и дальше. Теперь АмурИнфа будет высасывать новости из всего: уточки, ящерицы и т.п.

    А удивленная барышня пущай чаще на свежий воздух выходит, может будет меньше удивляться.

    Zootoca vivipara - ящерица живородящая, вполне обычный и часто встречающийся в наших краях вид.

  • Егорий

    Егорий
    1 час назад

    Похоже, у АИ дна в понимании что есть новость и правда нет.

  • Тролльман

    Тролльман
    1 час назад

    Это же "Amurzke Crocodilia" !

    Считалось, что они вымерли миллионы лет назад!

  • nerro

    nerro
    50 минут назад

    потрЕсающе!!

  • Oldlord

    Oldlord
    46 минут назад

    Хм...

    Не нравится, не читайте!

    Есть более солидные сайты, типа РИА или МК... )

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