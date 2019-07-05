Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:08 3

Жители микрорайона Благовещенска жалуются на затопление (видео)

Жители микрорайона Благовещенска жалуются на затопление (видео)
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители микрорайона Благовещенска, а именно – дома № 3/3 по улице Василенко. Горожане возмущены тем, что двор по этому адресу во время дождей затапливает по колено.

«Детей на улицу не выпустишь, потому что могут утонуть в этом болоте, на работу тоже не выйдешь», – отмечает жительница дома Татьяна.

Горожанка сетует, что воду возле их дома ни разу не откачивали. «До нас не доезжает никто. Просто даже невозможно выйти на улицу. Сейчас хоть немного с крыльца отошла вода, а так и крыльцо все затоплено», – рассказывает Татьяна.

Также благовещенцы прислали видео с адреса: улица Василенко, 3/1:

На сайте администрации Благовещенска сообщается, что работа по откачке воды в городе ведется в усиленном режиме силами МКП «ГСТК». Работы начались в ночное время и продолжаются до сих пор по улицам Дьяченко, Ленина, в районе перекрестков Октябрьская – Политехническая, 50-летия Октября – Текстильная, 50-летия Октября – Гражданская, Студенческая – Институтская, Дьяченко – Институтская, а также на других участках улично-дорожной сети.

«За утро уже проведена откачка воды в районе улиц Василенко, Пролетарской, перекрестка Политехническая – Ленина, – отмечают в ГСТК. – Во второй половине дня работы будут продолжены по улицам Северной, Лазо, в районе дома 27 по улице Театральной. Кроме того, отрабатываются проблемные места, о которых сообщают диспетчеры единой дежурно-диспетчерской службы».

В пресс-службе администрации областного центра ИА «Амур.инфо» сообщили, что проблема на Василенко, 3/3, решается в настоящее время. Если вода скапливается во дворах, горожанам нужно обращаться в свою управляющую компанию. Также можно обращаться в ЕДДС Благовещенска по телефону 202-112.

Просмотров всего: 2176

#погода

распечатать


Происшествия 5

В Благовещенске тонет гаражный массив (видео)
Общество 2

Дожди в Благовещенске и Дугде попали под категорию опасных метеоявлений
Общество

Амурскую область накрыл дождь: прогноз погоды на 5 июля
Общество 1

Погода окончательно испортится: прогноз в Амурской области на 5 июля
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Noir

    Noir
    36 минут назад



    Если вода скапливается во дворах, горожанам нужно обращаться в свою управляющую компанию



    А если и двор и дорога под водой одним озером пол квартала?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    9 минут назад

    Noir



    Если вода скапливается во дворах, горожанам нужно обращаться в свою управляющую компанию



    А если и двор и дорога под водой одним озером пол квартала?



    Тогда к мэрШЕ... Она ведь ВСЕ ситуации "держит под контролем".

  • Сара сара

    Сара сара
    5 минут назад

    Интересно а что станет с городом если такой дождь будет идти не несколько часов а несколько дней, страшно представить, и ничего для безопасности людей не делается как утопали так и будем утопать

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь