Жители микрорайона Благовещенска жалуются на затопление (видео)

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В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители микрорайона Благовещенска, а именно – дома № 3/3 по улице Василенко. Горожане возмущены тем, что двор по этому адресу во время дождей затапливает по колено.

«Детей на улицу не выпустишь, потому что могут утонуть в этом болоте, на работу тоже не выйдешь», – отмечает жительница дома Татьяна.

Горожанка сетует, что воду возле их дома ни разу не откачивали. «До нас не доезжает никто. Просто даже невозможно выйти на улицу. Сейчас хоть немного с крыльца отошла вода, а так и крыльцо все затоплено», – рассказывает Татьяна.

Также благовещенцы прислали видео с адреса: улица Василенко, 3/1:

На сайте администрации Благовещенска сообщается, что работа по откачке воды в городе ведется в усиленном режиме силами МКП «ГСТК». Работы начались в ночное время и продолжаются до сих пор по улицам Дьяченко, Ленина, в районе перекрестков Октябрьская – Политехническая, 50-летия Октября – Текстильная, 50-летия Октября – Гражданская, Студенческая – Институтская, Дьяченко – Институтская, а также на других участках улично-дорожной сети.

«За утро уже проведена откачка воды в районе улиц Василенко, Пролетарской, перекрестка Политехническая – Ленина, – отмечают в ГСТК. – Во второй половине дня работы будут продолжены по улицам Северной, Лазо, в районе дома 27 по улице Театральной. Кроме того, отрабатываются проблемные места, о которых сообщают диспетчеры единой дежурно-диспетчерской службы».

В пресс-службе администрации областного центра ИА «Амур.инфо» сообщили, что проблема на Василенко, 3/3, решается в настоящее время. Если вода скапливается во дворах, горожанам нужно обращаться в свою управляющую компанию. Также можно обращаться в ЕДДС Благовещенска по телефону 202-112.