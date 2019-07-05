В Благовещенске тонет гаражный массив (видео)

В Благовещенске после дождя половина гаражного массива погружается в воду. По мнению владельца гаража, в сложившейся ситуации виноват застройщик, который отсыпал дорогу выше уровня ливневой канализации.

В гаражном массиве на Игнатьевском шоссе около 700 гаражей, и каждый раз во время дождя 350 из них стоят в воде. Не успевают просохнуть подвалы, в помещении стоит сырость, что грозит разрушением стен. Владелец гаража Евгений записал видео на месте происшествия.

По мнению Евгения, «гаражная Венеция» обязана своим существованием застройщику. «Ливневую канализацию продумали, но в процессе построили следующие сооружения немного выше и дорогу отсыпали выше уровня ливневки. Теперь у нас вода всегда стоит. XXI век на дворе, а у нас вот», – констатирует автовладелец.