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В Благовещенске тонет гаражный массив (видео)

В Благовещенске тонет гаражный массив (видео)

В Благовещенске после дождя половина гаражного массива погружается в воду. По мнению владельца гаража, в сложившейся ситуации виноват застройщик, который отсыпал дорогу выше уровня ливневой канализации.

В гаражном массиве на Игнатьевском шоссе около 700 гаражей, и каждый раз во время дождя 350 из них стоят в воде. Не успевают просохнуть подвалы, в помещении стоит сырость, что грозит разрушением стен. Владелец гаража Евгений записал видео на месте происшествия.

По мнению Евгения, «гаражная Венеция» обязана своим существованием застройщику. «Ливневую канализацию продумали, но в процессе построили следующие сооружения немного выше и дорогу отсыпали выше уровня ливневки. Теперь у нас вода всегда стоит. XXI век на дворе, а у нас вот», – констатирует автовладелец.

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#ЖКХ #погода #происшествия

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Комментарии
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  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Ну,во-первых,гаражный массив находится на улице Студенческой. А во-вторых, ливневки там есть, точнее они там были, пока какие-то очень умные и находчивые люди не установили поверх них свои гаражи. В воде всегда именно эта часть гаражного массива, потому что находится как-бы в низине. И в этой низине и были расположены ливневки. Со всего массива вода туда и стекалась.

  • cadastr

    cadastr
    1 час назад

    ливневок там не было никогда. вода уходила самотеком в канаву вдоль проезда, перпендикулярного ул.промышленной. году в 11 рядом с гаражным массивом построили склад. для подъезда к нему в эту канаву уложили асбестовую трубу, пересыпав сверху грунтом.уложили с перекосом. мы уже чистили канаву и владелец склада, пойдя нам навстречу, переделал въезд, выровнял трубу. сейчас все заново - вода в канаве стоит, канава замусорена, плюс перепад высот очень мал - в месте выхода вод из массива 135.60 м , в конце на промышленной - 135.49 м., т.е 10 см всего. там уже ничего кроме поднятия ворот гаражей и прилегающей территории не спасет:(

  • Гефест

    Гефест
    1 час назад

    MbIcли вcлyx

    Ну,во-первых,гаражный массив находится на улице Студенческой. А во-вторых, ливневки там есть, точнее они там были, пока какие-то очень умные и находчивые люди не установили поверх них свои гаражи. В воде всегда именно эта часть гаражного массива, потому что находится как-бы в низине. И в этой низине и были расположены ливневки. Со всего массива вода туда и стекалась.



    Вот не надо врать, вся ливневка от АНК это закопанные три кольца, без отвода воды, которая естественно не работала с самого начала. Когда за гаражами были болота, АНК просто прокопала отвод воды в них, но со временем там все застроили и воде просто некуда уходить. Что топливо у них всегда было отвратительное, что постройки.

  • cadastr

    cadastr
    1 час назад

    совершенно верно,Гефест, был один сетчатый люк, от него шла труба диам. 200 за забор, мимо деревянного туалета. когда за забором отсыпали дорогу воде некуда стало уходить. жаль что анк уже не вздрючить за это

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    19 минут назад

    Примерно полгода тому назад приходил ко мне владелец гаража оттуда с жалобами. Я посоветовал ему собрать собрание, позвать на него меня или иного Юриста для разъяснения целесообразности отдельных действий с целью наведения порядка. Он ушёл с надеждой, что соберёт собрание. Видимо не собрал! Как итог все будут тонуть пока совсем не утонут.

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