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5июля
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сегодня, 13:43 1

Пятый запуск с космодрома Восточный: прямая трансляция

Пятый запуск с космодрома Восточный: прямая трансляция
Фото: www.roscosmos.ru

На сайте Роскосмоса проходит прямая трансляция со стартовой площадки космодрома Восточный. Там 5 июля запустят ракету-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

До запуска ракеты в прямом эфире зрителям расскажут о ракете и предстоящем пуске. А в 14:41 по амурскому времени (08:41 по Москве) будет дан старт. На орбиту будут выведены гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2 и малые космические аппараты в качестве попутной нагрузки.

По контрактам между компанией Exolaunch GmbH и Главкосмосом будет запущено 28 спутников в интересах Германии, Франции, США, Израиля, Великобритании, Швеции, Финляндии, Таиланда, Эквадора, Чехии и Эстонии. По контракту между «Главкосмос Пусковые услуги» и компанией SSTL будет запущен космический аппарат для демонстрации технологии. В рамках программы Госкорпорации «Роскосмос» по развитию и запуску малых космических аппаратов разработки российских университетов будут запущены три российских научно-образовательных спутника формата CubeSat, сообщает сайт Роскосмоса

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#космодром #космос

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 минута назад

    Погода хоть летная?

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