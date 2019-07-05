С 8 июля очередной район Благовещенска останется без горячей воды

Фото: Амур.инфо

В понедельник, 8 июля, с 8:00 отключат горячую воду в одном из районов города. Водоснабжение приостановят в домах от улицы Пролетарской до Красноармейской между улицами Богдана Хмельницкого и Железнодорожной.

Энергетики Благовещенской ТЭЦ отремонтируют участок тепломагистрали № 3. Специалисты проведут ревизию запорной арматуры и сальниковых компенсаторов, часть оборудования заменят, сообщили в администрации Благовещенска. Горячую воду благовещенцам планируется вернуть 12 июля.

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#ЖКХ

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Наталья Храмова