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Дожди в Благовещенске и Дугде попали под категорию опасных метеоявлений

Дожди в Благовещенске и Дугде попали под категорию опасных метеоявлений
Фото: Амур.инфо

Волна сильных дождей накрыла 4 июля Амурскую область. Осадки – от слабых до сильных – выпали почти во всех районах. Особенно досталось Благовещенску и поселку Дугда Зейского района.

В этих населенных пунктах выпало 57-61 миллиметр осадков. Это очень сильный дождь, который попадает под категорию опасных метеорологических явлений, сообщает в Инстаграме Амурский гидрометцентр. Отмечается, что это еще не окончательный итог, а результат измерений на утро 5 июля.

Дугде в этом году уже доставался удар стихии: 10 июня там прошел сильнейший ливень (37 миллиметров всего за 9 минут) и выпал крупный град. А в областном центре последний раз дождь такой интенсивности отмечался в 2018 году: 16 июня прошлого года за сутки выпало 86 миллиметров осадков.

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#погода

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