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Из Благовещенска во Владивосток запустили четыре беспересадочных вагона

Из Благовещенска во Владивосток запустили четыре беспересадочных вагона

В пятницу, 5 июля, из Благовещенска отправился первый состав из четырех беспересадочных вагонов до Владивостока. Два купейных и два плацкартных вагона следуют по маршруту по новой схеме, минуя долгое ожидание в Хабаровске. Время в пути составит 26 часов.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин осмотрел состав вагонов перед отправкой и проверил качество предоставляемой услуги пассажирам.

«После того как у нас перестал курсировать состав Благовещенск – Владивосток в 2013 году, начал ходить один вагон. По итогам прошлого года в ходе совместной работы с коллегами из РЖД и Федеральной пассажирской компании было принято решение в экспериментальном режиме пустить два купейных и два плацкартных вагона по новой схеме. Это более удобно: не будет ожидания длительного в течение шести часов в Хабаровске. По информации РЖД, билеты сегодня проданы все. Нас это радует, потому что по итогам курсирования этих вагонов, то есть в конце октября, будет принято решение об их круглогодичном использовании. У нас Владивосток приобрел новую актуальность сейчас – это теперь столица ДФО, и этот маршрут должен пользоваться большим спросом», – сказал Александр Зеленин.

Общая вместимость четырех вагонов составляет 90 мест – 54 места в двух плацкартных вагонах и 36 мест в двух купейных вагонах. Все они относятся к категории повышенного комфорта.

«Это скорый поезд, в нем очень комфортные вагоны, в них есть кондиционеры, экологически чистые туалетные комплексы. Все сделано для комфорта пассажиров. Мы следуем сообщением из Благовещенска до Белогорска, в Белогорске мы будем отцепляться и цепляться к поезду Новосибирск – Владивосток и уже ехать до станции Владивосток. Отправляться из Благовещенска будем через день в 10:50», – рассказала начальник поезда беспересадочной группы вагонов сообщением Владивосток – Благовещенск Александра Володина.

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