В московском аэропорту Шереметьево потерялся багаж благовещенцев (видео)

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Благовещенцы столкнулись с проблемой задержек багажа в московском аэропорту Шереметьево. Жительница города Анна сообщила Амур.инфо, что 3 июля летела транзитным рейсом Благовещенск – Москва ­– Санкт-Петербург авиакомпанией «Северный ветер». Багаж был сдан в Благовещенске, но в итоге амурчанка не смогла его получить.

«К моменту завершения выдачи багажа у стойки потерянного багажа стояла внушительная очередь из земляков. Похоже, Шереметьево не обеспечило доставку багажа по нашему транзиту. До сих пор судьба его не известна. С учетом моей короткой поездки, получу я его, похоже, только в Благовещенске, примерно через месяц», – предположила жительница Благовещенска.

Анна также рассказала, что конкретных сроков возврата багажа ей не сообщили и посоветовали уточнять судьбу своего чемодана по телефону. А когда он найдется, приехать за ним в аэропорт, так как доставка расписана далеко наперед из-за большого количества потерянных вещей по всем направлениям.

«Потеряли мой багаж, стою, надеюсь, что на следующем рейсе, который прилетел из Шереметьево, будет мой багаж. Но вряд ли. Отстояла огромную очередь, написала заявление, чтобы мне его прислали, но не факт, что мне его вернут. А вот это, я так понимаю, потерянные недавно чемоданы», – рассказывает Анна в видео, которое она прислала в редакцию Амур.инфо.

В Шереметьево началась внутренняя проверка из-за задержек с выдачей багажа. Об этом сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих. Он отметил, что в результате проверки «будут сделаны самые серьезные выводы по целому ряду сотрудников».

«Я полагаю, что все усилия контролирующих органов нацелены в первую очередь на то, чтобы помочь разрулить ситуацию и понять, что же делается не так. Я думаю, что они приведут нас к тому, что мы все-таки наладим весь этот процесс», – цитирует Евгения Дитриха РИА Новости.

По информации «Коммерсанта», проблемы с выдачей багажа в Шереметьево начались в конце мая. Многочасовые задержки были связаны с нехваткой грузчиков в дочерней структуре «Шереметьево Хэндлинг». Она с конца прошлого года стала обрабатывать весь багаж, который до этого обслуживала структура «Аэрофлота». Гендиректор аэропорта Михаил Василенко пообещал устранить сбои за месяц. Минтранс известил, что будет «жестко отреагировать» на ситуацию, если она не нормализуется в кратчайшие сроки.

Проверку исполнения законодательства о защите прав пассажиров проводит и Генеральная прокуратура РФ. Ранее было установлено, что обслуживание багажа пассажиров на основании договоров с авиакомпаниями осуществлялось ООО «Шереметьево Хэндлинг». При этом общество некачественно спланировало работу по обработке большого объема багажа. Компаниям «Аэрофлот – Российские авиалинии», «Северный ветер», «Международный аэропорт Шереметьево» и «Шереметьево Хэндлинг» внесены представления об устранении нарушений закона.