Россиянин погиб, вылетев с пятого этажа отеля на Ибице

Фото: diariodemallorca.es

35-летний российский турист погиб в Испании. Он упал с пятого этажа роскошного отеля на Ибице, сообщают работники правоохранительных органов страны.

Очевидцы трагедии заявили, что россиянин шел по коридору в свою комнату, когда нечаянно поскользнулся и угодил в проем между перилами стеклянного коридора.

«Турист приехал на остров в четверг, 30 мая. Отдыхал вместе с двумя друзьями из России. Они проживали в отдельных номерах, – прокомментировали ситуацию работники гостиницы. – Это первое подобное происшествие в нашем отеле».

На место сразу прибыли работники медицинского центра, который располагается в 300 метрах от гостиницы. Врачи констатировали смерть российского гражданина. По словам полицейских, точная причина несчастного случая будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

По неподтвержденным данным, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, пишет Life.

Представители руководства отеля назвали случившееся «печальным несчастным случаем» и сообщили о том, что восстановят хронологию произошедшего по записи с камер видеонаблюдения.