Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:33 0

Россиянин погиб, вылетев с пятого этажа отеля на Ибице

Россиянин погиб, вылетев с пятого этажа отеля на Ибице
Фото: diariodemallorca.es

35-летний российский турист погиб в Испании. Он упал с пятого этажа роскошного отеля на Ибице, сообщают работники правоохранительных органов страны.

Очевидцы трагедии заявили, что россиянин шел по коридору в свою комнату, когда нечаянно поскользнулся и угодил в проем между перилами стеклянного коридора.

«Турист приехал на остров в четверг, 30 мая. Отдыхал вместе с двумя друзьями из России. Они проживали в отдельных номерах, – прокомментировали ситуацию работники гостиницы. – Это первое подобное происшествие в нашем отеле».

На место сразу прибыли работники медицинского центра, который располагается в 300 метрах от гостиницы. Врачи констатировали смерть российского гражданина. По словам полицейских, точная причина несчастного случая будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

По неподтвержденным данным, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, пишет Life.

Представители руководства отеля назвали случившееся «печальным несчастным случаем» и сообщили о том, что восстановят хронологию произошедшего по записи с камер видеонаблюдения.

Просмотров всего: 189

#отдых #происшествия

распечатать


Происшествия

Пятерых боевиков задержали на Дальнем Востоке за полтора года
Происшествия

В лесу возле кладбища под Благовещенском нашли мертвого мужчину
Происшествия

Начальника амурской колонии оштрафовали за нехватку одежды для осужденных
В России и мире

Мужчина умер, быстро выпив литр пива
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь