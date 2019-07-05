Чем опасен сон вместе с кошкой, объяснили врачи

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Медики рекомендуют владельцам кошек не класть их с собой в постель. Животные могут быть носителями серьезных заболеваний и заразить хозяина.

Чаще всего кошки являются переносчиками глистных инвазий, стригущего лишая, хламидиоза, токсоплазмоза, сальмонеллеза, туберкулеза, туляремии.

«При общении с кошкой необходимо соблюдать дистанцию, спать с ней нельзя ни в коем случае», — убежден доктор Сергей Агапкин.

Кошки являются носителями внутриклеточного паразита Toxoplasma gondii, который может быть опасным для детей и взрослых со слабым иммунитетом. Врачи из Копенгагенской университетской больницы выяснили, что паразит гораздо коварнее, чем предполагалось, так как он, проникнув в организм человека, на 50 процентов повышает риск развития шизофрении, передает «Российская газета».

Выводы были сделаны в рамках исследования с участием около 80 тысяч добровольцев, среди которых около 2,5 тысячи страдали от психических расстройств.