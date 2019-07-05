В Свободном построят микрорайон на 5 тысяч человек

4 июля было подписано соглашение между АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и дочерним обществом ПАО «Газпром» ООО «Жилой микрорайон». Компании договорились создать в Свободном жилой микрорайон на 5 000 человек.

Проект предусматривает возведение жилой и социальной инфраструктуры. Ожидается, что будет построено 42 пятиэтажных дома и 36 таунхаусов общей площадью 168 тысяч квадратных метров – всего 1 688 квартир. Планируемые частные инвестиции в реализацию проекта – 64,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает правительство Амурской области по итогам совещания в Благовещенске, которое провел вице-премьер России Юрий Трутнев.

Фото: правительство Амурской области

Кроме этого, из федерального бюджета до 2020 года будет выделено 6,1 миллиарда рублей на развитие Свободного. В 2019 году планируется завершить реконструкцию женской консультации, ремонт инфекционного и травматологического отделений Свободненской больницы и городской поликлиники.

Также предстоит построить пристройку к детскому саду, благоустроить 7 пришкольных территорий, завершить реконструкцию тепловой и водопроводной сетей, пробурить скважины, и реконструировать дорогу.

В 2020 году будет построен современный физкультурно-оздоровительный комплекс, школа на 528 мест, отремонтирован Дом культуры. Запланирована реконструкция общегородской коммунальной инфраструктуры, водопроводных сетей и сетей водоотведения, канализационного коллектора.