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В Усть-Ивановке автомобилист сбил маленького мальчика на велосипеде

В Усть-Ивановке автомобилист сбил маленького мальчика на велосипеде
Фото: pixabay.com

В селе Усть-Ивановка Благовещенского района автомобиль сбил шестилетнего мальчика на велосипеде. Ребенку потребовалась медицинская помощь. Его увезли в лечебное учреждение Благовещенска.

ДТП случилось в четверг, 4 июля, около 18 часов. Велосипедист выехал с прилегающей территории на дорогу. Водитель Toyota Premio не успел избежать столкновения и сбил мальчика.

Как сообщают в городском отделе ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району, ездить на велосипедах по улицам и дорогам разрешается только с 14 лет. Родителям необходимо контролировать досуг детей и их местонахождение и не допускать к играм вблизи и на проезжей части. «Чтобы избежать травм, детям-велосипедистам рекомендовано надевать средства защиты, такие как велошлем, налокотники, наколенники и защитные перчатки», – поясняют в Госавтоинспекции.

С наступлением тепла в Благовещенске и Благовещенском районе зарегистрировано уже 13 ДТП с участием велосипедистов. В семи ДТП участвовали дети-велосипедисты.

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#дети #ДТП

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Комментарии
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  • SGS

    SGS
    1 час назад

    Надоели уже такие заголовки. Не "автомобилист сбил", а "мальчик выскочил под колеса автомобиля". Карать надо родителей, которые таких "суицидников" растят. Мальчика жалко и автомобилиста жалко: виноваты безголовые родители.

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