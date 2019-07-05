В Усть-Ивановке автомобилист сбил маленького мальчика на велосипеде

В селе Усть-Ивановка Благовещенского района автомобиль сбил шестилетнего мальчика на велосипеде. Ребенку потребовалась медицинская помощь. Его увезли в лечебное учреждение Благовещенска.

ДТП случилось в четверг, 4 июля, около 18 часов. Велосипедист выехал с прилегающей территории на дорогу. Водитель Toyota Premio не успел избежать столкновения и сбил мальчика.

Как сообщают в городском отделе ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району, ездить на велосипедах по улицам и дорогам разрешается только с 14 лет. Родителям необходимо контролировать досуг детей и их местонахождение и не допускать к играм вблизи и на проезжей части. «Чтобы избежать травм, детям-велосипедистам рекомендовано надевать средства защиты, такие как велошлем, налокотники, наколенники и защитные перчатки», – поясняют в Госавтоинспекции.

С наступлением тепла в Благовещенске и Благовещенском районе зарегистрировано уже 13 ДТП с участием велосипедистов. В семи ДТП участвовали дети-велосипедисты.