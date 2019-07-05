Амурский ансамбль «Конфетти» привез из Испании победу с конкурса

Фото: пресс-служба областного правительства

Амурские танцоры заявили о себе в Испании. Участники хореографического ансамбля «Конфетти» победили в номинации «Современный танец».

Конкурс International Dance Games проходил с 24 по 26 июня в городе Ллорет де Маар. В нём участвовали около 300 ребят из России, Белоруссии, Швеции и Украины. Танцевальное мастерство показал и благовещенский образцовый детский хореографический ансамбль «Конфетти» под руководством Марины Шлапаковой.

40 амурских ребят в возрасте от 13 до 18 лет продемонстрировали шесть лучших танцевальных номеров. В итоге танцоры из Приамурья получили два первых места в номинации «Современный танец» и второе место в номинации «Народный танец».

После завершения конкурсной программы воспитанники хореографического ансамбля приняли участие в мастер-классе «Румба, фламенко» и познакомились с культурой страны. Победители уже вернулись в Благовещенск, сообщает пресс-служба амурского правительства.