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5июля
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сегодня, 11:10 0

Благовещенцев атакуют мошки (видео)

Жители Благовещенска жалуются на большое количество мошек в городе. Они отвлекают, кусают прохожих во время прогулки, доставляют особенный дискомфорт детям и животным. Однако специалисты не видят в этом явлении аномалии.

Количество насекомых в Благовещенске увеличилось после наводнения 2013 года. В период с конца июня по начало июля наблюдается пик численности мошек, потом их станет меньше.

«Мошки у нас достаточно много, но для нас это уже привычное количество. Её стало намного больше в Благовещенске после наводнения 2013 года, с тех пор количество этих насекомых практически не снижается. Тем более это лето влажное. Если станет суше, мошки будет меньше, а летние похолодания ей не вредят. Конец июня–начало июля – пик численности этих насекомых, дальше их будет меньше. Но совсем они не пропадут до конца августа», – прокомментировала заведующая кафедрой биологии и методики обучения биологии БГПУ Елена Маликова.

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#природа

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