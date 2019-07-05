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В Благовещенске утка с утятами заглянула в «Ритуальные услуги»

В Благовещенске утка с утятами заглянула в «Ритуальные услуги»

В Благовещенске продолжается нашествие диких уток. Несколько раз люди замечали птиц в разных районах города – на улицах, в правительственном гараже. На этот раз утка с утятами посетили «Ритуальные услуги».

Неожиданных посетителей заметили в пятницу, 5 июля, в подразделении ГСТК «Ритуальные услуги» по адресу: улица Северная, 232. «Они ушли быстро, мы их не трогали», – отмечают работники предприятия.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в Благовещенске пришлось ловить многодетную мандаринку, которая решила посетить гараж в здании правительства Амурской области. Также уток с утятами ловили в центре города, в районе оживленных перекрестков улиц Горького и Пионерской, Горького и Кузнечной, и в Горпарке. Видели утят с мамой-уткой и на Бурхановке. Семейства птиц отлавливают специалисты управления по охране животного мира Амурской области и выпускают в водоемы.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», специалисты рекомендуют не трогать уток и никуда их не перемещать. «Не надо их трогать, пусть живут сами по себе. Их мама выведет к водоему в любом случае. Она знает, куда вести. Не надо пугать их. Можно просто проследить, чтобы она добралась до воды, обеспечить ей безопасный путь, чтобы машина не сбила и никто не навредил ей и утятам», – прокомментировал замначальника управления по охране животного мира Амурской области Иван Болотский.

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#природа #происшествия

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