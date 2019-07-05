Транспортные функции Благовещенской станции скорой помощи могут передать сторонней организации

На Благовещенской станции скорой помощи могут произойти изменения. Обсуждается передача транспортных функций медицинского учреждения сторонней организации. Информация об этом вызвала резонанс среди благовещенцев в социальных сетях.

Жители города и работники станции высказывали опасения, что после реорганизации скорую помощь людям придется ждать дольше, произойдет сокращение числа работников станции и их зарплат. Ситуацию обсудили на собрании коллектива по инициативе амурских активистов ОНФ. Как сообщается на сайте ОНФ Амурской области, на собрании присутствовала заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко, руководство регионального минздрава и общественники.

В 2016 году президент России Владимир Путин подписал перечень поручений, связанных с организацией оказания скорой и неотложной медицинской помощи. «Минздраву России совместно с органами исполнительной власти Республики Марий Эл, Чувашской Республики, Пермского края, Архангельской, Вологодской и Кировской областей провести анализ результатов реализации проектов по передаче негосударственным организациям на договорной основе функций по предоставлению транспортных услуг при оказании скорой и неотложной медицинской помощи», – говорилось в документе, опубликованном на сайте Кремля.

В итоге чиновникам необходимо было определить «возможность и условия продолжения соответствующих проектов по истечении срока их реализации».

По данным за 2018 год, в России работают 2 федеральные и 5 региональных компаний, оказывающих услуги аутсорсинга автомобилей скорой медицинской помощи. Модель действует Республике Коми, ХМАО, Чувашии, Мордовии, Вологодской, Волгоградской и Ульяновской области, Пермском крае, об этом сообщало ИА «Росинформбюро».

По информации ОНФ, амурские власти только приступили к знакомству со структурой проекта госкорпорации и изучению мнения экспертов по данному вопросу. Окончательное решение о вхождении в данный проект или отказе от него область примет после детального изучения предложения автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиций в социальную сферу».

«Сейчас прогнозировать однозначное ухудшение условий труда персонала станции, связанное с возможным переходом гаража и водителей на новые формы работы и передачей их госкорпорации, преждевременно. При этом работников станции заверили, что при любом решении данного вопроса их заработные платы останутся на прежнем уровне и каждый из них останется на своем рабочем месте», – говорится в сообщении ОНФ.

На собрании решили сформировать рабочую группу. В ее состав войдут работники станции скорой помощи, активисты ОНФ, представители власти. Группа проанализирует оптимальность вхождения Приамурья в проект.

«В ближайшие дни несколько специалистов медучреждения, кандидатуры которых выдвинет коллектив, должны включиться в данную работу. На следующей неделе мы организуем очередную рабочую встречу с инициативной группой медперсонала и специалистами областного правительства, где будут рассмотрены аспекты дальнейшего взаимодействия по данному направлению», – сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Амурской области Александр Платонов.