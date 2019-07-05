Хабаровские депутаты рекомендовали принять законопроект губернатора Фургала о прямых выборах

Фото: todaykhv.ru

Законопроект губернатора Хабаровского края о возвращении всенародных выборов глав районов рекомендован к принятию в первом чтении комитетом по самоуправлению закдумы. Его поддерживает даже фракция «Единой России». В составе комитета 10 человек, девять из них – единороссы.

По мнению политологов, поддержка единороссами инициативы Фургала сегодня может помочь этой партии стабилизировать свой рейтинг.

Комитет законодательной думы Хабаровского края по вопросам государственного устройства и местного самоуправления рекомендовал принять в первом чтении инициативу губернатора Сергея Фургала о возвращении прямых выборов глав районов. Они были отменены в 2015 году по инициативе прежнего губернатора Вячеслава Шпорта.

Поправки ко второму чтению будут рассмотрены до 30 августа 2019 года. Таким образом, принимать законопроект Фургала будут уже депутаты нового созыва закдумы, которых выберут 8 сентября 2019 года.

Сейчас во всех районах Хабаровского края глав выбирают депутаты из числа кандидатов, предложенных специальной комиссией. Перед рассмотрением законопроекта Фургала депутаты провели опрос в местных советах, который показал, что существующая модель выборов глав подошла не всем районам. Но и у идеи возвращения к прямым выборам тоже нашлись противники.

Предложение губернатора поддерживают также жители Хабаровского края. Об этом сообщил «Клубу Регионов» социолог, заведующий научно-исследовательской лабораторией Дальневосточного института управления РАНХиГС Юрий Березутский.

По данным Telegram-канала «Незыгарь Brief», вернуть прямые выборы глав местной власти в ряде регионов в качестве эксперимента готов и Кремль.