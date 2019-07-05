В Благовещенске неизвестный украл со двора саженец кедра (видео)

В Благовещенске неизвестный вырвал и унес с собой саженец кедра. Жильцы многоэтажек высадили деревце весной. Оно только принялось и начало расти. Люди возмущены, что с результатом их труда обошлись так жестоко.

В пять часов утра 30 июня во двор за домами 20/3 и 14/2 по улице Василенко пришел неизвестный и вырвал кедр вместе с колышками.

«Не таких уж больших денег стоили саженцы, которые мы купили и высадили весной. Мы хотим, чтобы у нас в городе было красиво, и стараемся для этого. А кто-то вот так приходит и выдирает деревце, которое только начало приживаться. Скорее всего, на новом месте оно погибнет, так как корневая система была повреждена, когда дерево выдрали из земли», – говорят жильцы многоэтажек. О случившемся они сообщили участковому.

Видеокамера, установленная с другой стороны дома, записала, как из двора через несколько минут после кражи кедра выехал белый универсал – возможно, Nissan Wingroad или Nissan AD. Жители дома, лишившиеся саженца, надеются на раскаяние злоумышленника. Всех, кто сможет его узнать, просят сообщить об этом в комментариях.