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В Благовещенске неизвестный украл со двора саженец кедра (видео)

В Благовещенске неизвестный украл со двора саженец кедра (видео)

В Благовещенске неизвестный вырвал и унес с собой саженец кедра. Жильцы многоэтажек высадили деревце весной. Оно только принялось и начало расти. Люди возмущены, что с результатом их труда обошлись так жестоко.

В пять часов утра 30 июня во двор за домами 20/3 и 14/2 по улице Василенко пришел неизвестный и вырвал кедр вместе с колышками.

«Не таких уж больших денег стоили саженцы, которые мы купили и высадили весной. Мы хотим, чтобы у нас в городе было красиво, и стараемся для этого. А кто-то вот так приходит и выдирает деревце, которое только начало приживаться. Скорее всего, на новом месте оно погибнет, так как корневая система была повреждена, когда дерево выдрали из земли», – говорят жильцы многоэтажек. О случившемся они сообщили участковому.

Видеокамера, установленная с другой стороны дома, записала, как из двора через несколько минут после кражи кедра выехал белый универсал – возможно, Nissan Wingroad или Nissan AD. Жители дома, лишившиеся саженца, надеются на раскаяние злоумышленника. Всех, кто сможет его узнать, просят сообщить об этом в комментариях.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • Егорий

    Егорий
    19 минут назад

    Интересно, существует у АИ какое-нибудь дно, ниже которого событие уже не считается новостью, достойной публикации? Или дна нет и новостью может быть все, что угодно? Над такими СМИ еще Ильф с Петровым смеялись в свое время: Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика № 8974 гр. О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом.

  • stepan28rus

    stepan28rus
    15 минут назад

    Да.. . каков ресурс такие и новости: вчера писали о том что в каком то доме прорвало канализацию.

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