Белогорск перевоспитывает плохишей

Белогорск запускает в сети новые видеоролики о городе вежливых людей. Все они посвящены благоустройству, формированию активной гражданской позиции в содержании Белогорска в чистоте, говорят организаторы проекта.

Первые короткометражные фильмы о вежливости, взаимопомощи и созидании появились по инициативе главы города Станислава Мелюкова в 2016 году. Сейчас цикл включает в себя более двадцати работ.

«Бережно относитесь к труду тех, кто делает Белогорск цветочным!»: один из таких роликов, размещенных на канале Youtube Белогорска #ГородВежливыхЛюдей. 30-секундный фильм посвящен благоустройству. Помощь в создании оказали городские актеры Белогорского народного театра.

«Сразу согласились участвовать в проекте. Понимаем, насколько это важно и таким способом воспитывать в подрастающем поколении чувство бережного отношения к Белогорску, – говорит художественный руководитель театра Елена Шуйская. – Все сюжетные линии построены на контрасте плохишей и вежливых людей. Понятно, что отрицательных героев играть особо никому не хочется, но в нашем случае сыграл профессионализм. В этому году театру исполнится 60 лет».

По сюжету один из персонажей – женщина, старающаяся украдкой выкопать рассаду цветов из вазонов напротив Доски Почета. Ее останавливает малыш, и женщина понимает, что поступает скверно.

«Сначала, конечно, переживала, что буду в роли такого человека. Все-таки город небольшой, и у нас все друг друга знают. Думаю, вот попала! Но потом спросила себя: Если не я, то кто? – смеясь рассказывает одна из героинь ролика Татьяна Ивановна. – Честно сказать, очень было стыдно за полчаса съемок за ту неизвестную даму, которая пыталась умыкнуть цветы. Собрала все силы и сыграла роль! Пусть это будет мой небольшой вклад в общее дело. Таскать цветы из городских клумб недопустимо. Свою рассаду нужно растить!».

Работники предприятия по благоустройству поддержали замысел организаторов проекта. Бывало, им приходилось сталкиваться с теми, кто выкапывал рассаду.

«С такими горе-садоводами, пытавшимися облагородить свои участки за счет цветочных клуб города сталкивались, – признает работник предприятия по благоустройству Любовь Малета. – Сердце кровью обливалось, когда неизвестные, а то и пойманные за руку тети, выдергивали рассаду и в районе горпарка, и в районе Доски Почета, и даже с центральных клумб на площади имени 30-летия Победы. Мы ведь походим к озеленению творчески. А такие вандалы портили цветочный рисунок, приходилось досаживать дыры уже другими цветами, не по эскизу. Должна сказать, что такого варварства, как было раньше, уже нет! Белогорцы бережно отнеслись к высадке цветов в этом году. Очень переживали за обсадку, потому что на площади много мероприятий проходило в День города. Всего несколько цветочков, случайно, видать по неосторожности, пропали. А остальное цело! И это радует. В Белогорске все-таки большинство тех, кто ценит красоту, создаваемую городом».

Первый ролик в сезоне 2019 года посвящен правильному содержанию домашних животных. Сюжет прост. Молодой человек гуляет в сквере Белогорска с собакой. Трехлетняя Ронда, стаффордширский терьер, справляет нужду и настоятельно призывает хозяина убрать за ней. Оценив настойчивость, мужчина удивляется и выполняет то, что должен делать каждый владелец собаки, – убирает за ней. Ролики размещен на канале Youtube #ГородВежливыхЛюдей.