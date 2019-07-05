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сегодня, 10:27 0

Очередными жертвами селфи стали британские туристы

Очередными жертвами селфи стали британские туристы
Фото: сервис Google Street View

Британские туристы пытались сделать селфи во время отдыха в Коста-Бланке. Они упали с высоты 12 метров. ЧП произошло в районе Пунта-Прима недалеко от испанского города Торревьеха.

Двое мужчин выпали из окна апартаментов, расположенных на высоте более 12 метров. В результате один из них погиб, а второй доставлен в больницу Аликанте на вертолете. С ними был и третий отдыхающий, которого госпитализировали из-за приступа панической атаки.

«На данном этапе еще слишком рано рассуждать о том, что именно произошло, а полицейское расследование все еще находится в зачаточном состоянии», — прокомментировал источник издания Daily Mail.

Личности туристов пока не раскрываются, пишет «Лента.ру».

В июне мать двоих детей сорвалась с обрыва, пытаясь забраться на скалу на озере Тахо в штате Калифорния, США. 35-летняя Стефани Эспиноза полезла к водопаду Иглз над Изумрудным заливом, чтобы полюбоваться видом. Согласно официальному отчету спасательной службы, женщина погибла, пытаясь сфотографировать водопад, однако брат Эспинозы Ник Мартинес отверг эту информацию, заявив, что у сестры даже не было с собой телефона.

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#отдых #происшествия #туризм

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