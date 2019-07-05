В плацкартных вагонах удлинят полки и уберут боковые места

Фото: Вагонреммаш

Федеральная пассажирская компания (ФПК) получила предложение сделать новый плацкартный вагон. В нем планируют удлинить спальные места и убрать боковые полки.

Концепт подготовил «Вагонреммаш». На эскизах интерьер выполнен в серых тонах с вкраплениями красного. Спальные места расположены друг напротив друга. Есть индивидуальное освещение, розетки и USB-порты.

Если сейчас в плацкарте 54 спальных места, то в новом их будет только 40. При этом полки удлинятся на 17,5 сантиметра.

В компании уточнили, что это пока только концепт и говорить о выпуске вагона именно в таком варианте преждевременно. ФПК выясняет, будет ли проект востребован у пассажиров, сообщает РИА Новости.

В мае заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта «Трансмашхолдинга» Александр Лошманов заявил о том, что в России появятся новые плацкартные вагоны с холодильниками и микроволновками. Отмечалось, что помимо сервисных зон с холодильниками и микроволновками вагоны будут оснащены розетками и душевыми кабинами, напоминает «Лента.ру».