Как собраться на шашлыки, потратив не больше 1 000 рублей

Выходные близко! Чуете этот божественный запах только что приготовленных шашлыков? Что говорите, осадки? Да когда это нас, смелых и отчасти суровых амурчан, останавливало?! Есть масса вариантов мест отдыха, где дождь не страшен. Но сегодня не об этом! Рассказываем, как собраться на шашлыки быстро, в один заход, потратив не больше 1 000 рублей.

Я отношусь к той части категории людей, которая не любит тратить на сборы на природу уйму времени и круглую сумму денег. Предпочитаю, чтобы все было на лайте – быстро и доступно. Как это сделать – делюсь опытом. Сохраняйте все пароли и явки, однажды они вам точно пригодятся. Нет, вы, конечно, можете поехать в крупные торговые центры, в которых будете блуждать не меньше часа, но если времени мало или просто хотите его сэкономить, рекомендую заглянуть в «Скиф». В городе 7 точек, адреса которых можно посмотреть в интернете или в конце этого материала. Они небольшие, но там все сразу под рукой.

Мясо и колбаски – это первое, о чем мы думаем, когда собираемся на природу. Чтобы не озадачивать нас процессом мариновки мяса, технолог «Скифа» уже все сделал! Здесь есть шашлык свиной в южном, брусничном или классическом маринадах, эскалоп из свинины, ребра свиные в маринаде и стейк классический из свинины. Цены колеблются от 365 до 465 рублей за килограмм.

С собой прихватить можно и колбаски. Они в «Скифе» трех видов – «Гриль», мюнхенские с травами и «Шашлычные». Стоимость от 330 до 380 рублей. Берите их с собой – они готовятся очень быстро и спасут от легкого голода, пока будет готовиться шашлык. А еще их можно брать вместо шашлыка, если цель просто поужинать на природе, как это, например, делаем мы с мужем. В общем, когда мы собираемся на природу на полноценный отдых, то берем мясо из расчета 1 килограмм на человека. Самая высокая цена за кг – 465 рублей. На ней и остановимся. Итого в кармашке вашем из 1 000 рублей останется 365.

Если необходимо купить угли, розжиг, салфетки и одноразовую посуду – в «Скифе» все это есть! На данный пункт расходов хватит около 400 рублей. Делим их минимум на два (на себя и на товарища, если же вас больше, то, соответственно, и скидываться придется меньше) и получаем 200 рублей, а у нас из личных осталось 165. На эту сумму в магазине набираете овощи и фрукты (исходя из личного опыта их слишком много не нужно), а ваш товарищ на свои 165 рублей – напитки (газвода или соки).

Предугадывая негодование некоторых, скажу – это бюджетный вариант с учетом расходов на одного человека. Естественно, если вы едете только своей семьей, то придется потратить чуть больше 1 000 рублей, ну а если большой компанией – расходы раскидываются на каждое лицо, отсюда небольшая плата с человека. Вывод? Отдыхайте с друзьями! Если вы обладаете бюджетом чуть больше, то здесь же большой выбор колбас. Есть даже многими любимые охотничьи колбаски. Готовые салаты, сэндвичи и бутерброды тоже имеются.

Скажу по личному опыту: мы с мужем любим выбираться поужинать на природу, и нам на двоих хватает 1 000 рублей (даже еще остается), чтобы купить в «Скифе» мясо, немного овощей и сока. Угли и розжиг у нас свои.

И напоследок делюсь рецептом простой и доступной мариновки шашлыка. Это если захочется сделать все самому.

МАРИНОВКА ШАШЛЫКА ОТ РЕДАКЦИИ «АФИШИ»



Она быстрая и бюджетная – на минералке. Для него понадобятся мясо, минеральная вода с газом (мы покупаем «Амурскую»), лук и приправы. Лук нарезаете кольцами и перемешиваете вместе с мясом и приправами, которые добавляются по вкусу. Далее заливаете все минералкой и отправляете в холодильник настаиваться на несколько часов. Мясо получается нежным и очень вкусным. Если не пробовали данный рецепт – пришло время.

А как маринуете мясо вы? Делитесь рецептами в комментариях! Можете также рассказать, насколько затратными для вас выходят поездки на природу.

«Скиф»: ул. Калинина, 82/2; ул. Ленина, 74; ул. Текстильная, 110А; ул. Амурская, 104; ул. Институтская, 13; Игнатьевское шоссе, 14/4; . Игнатьевское шоссе, 11.

Instagram: @skif.blg