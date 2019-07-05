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сегодня, 09:47 14

Валентина Матвиенко: в школах нужно запретить использование телефонов

Валентина Матвиенко: в школах нужно запретить использование телефонов
Фото: Амур.инфо

В российских школах могут ограничить использование мобильных телефонов. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее мнению, следует вообще «запретить приносить телефон в школу.

«Вообще надо запретить [ношение телефонов] в школу, наверное, потому что у нас нет условий для хранения. Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность», – сказала Матвиенко на заседании Совета при президенте по реализации господдержки в сфере защиты семьи и детей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ответила, что это предложение находится на стадии разработки. «Мы отработаем вопрос и готовы будем доложить в течение месяца», – пообещала она.

Валентина Матвиенко попросила решить вопрос к началу учебного года, сообщает РИА Новости.

После заседания в разговоре с журналистами она отметила, что проблема использования в школах телефонов является деликатной, ее нельзя решить жесткими запретительными мерами. Она сказала, что, возможно, нужно создать условия для хранения телефонов, но в класс их не брать. «Многие педагоги, директоры и родители высказывают тревогу, что наличие телефонов, особенно у детей младших классов, отвлекает от учебного процесса, мешает учителю вести урок. Вместо общения, движения на переменах, как это было раньше, тут же на переменах берут телефоны, играют в игры, они отвыкают общаться друг с другом, плюс социальное неравенство», – цитирует спикера ТАСС.

По данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большая часть россиян (73 %) поддерживает инициативу запрета использования смартфонов и иных гаджетов детьми во время учебных занятий, пишет RT.

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#российская власть #школа

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    48 минут назад

    Полагаю и в госдуму надо ввести данный запрет, чтобы не отвлекаться от рабочего процесса личными делами.

  • Katherine

    Katherine
    46 минут назад

    Я тоже против использования телефона в школе, но и не поддерживаю идею тотального запрета. Лучше бы и правда обеспечили условия хранения во время уроков. А так ребенок должен быть на связи по пути в школу и домой

  • Oldlord

    Oldlord
    40 минут назад

    Katherine

    А так ребенок должен быть на связи по пути в школу и домой



    Хм...



    А зачем?



    GPS-трекер?



  • Leg

    Leg
    36 минут назад

    телефоны запретить однозначно. больше трех не собираться. а во всех коридорах поставить теливизир и чобы трансляции 1 канала - круглогодично. всех заставлять смотреть в обязательном порядке!

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    34 минуты назад

    Oldlord

    Katherine

    А так ребенок должен быть на связи по пути в школу и домой



    Хм...

    А зачем?

    GPS-трекер?



    А как ребенка поторопить домой? Или предлагаете бегать потом с телефоном и ловить ребенка как ловили виртуальных покемонов в свое время? )

    Законодатели вообще забавные вещи говорят. Все смешались люди, кони....

    Давайте запретим пользоваться телефонами во время учебного процесса, тогда обеспечьте место хранения и назначьте ответственного.

    Иначе странно как то получается, детям телефоны не давайте, в школу не носите, но как только ребенок вышел со школьной территории, мы ответственности не несем никакой.

  • ay

    ay
    29 минут назад

    Noir

    Полагаю и в госдуму надо ввести данный запрет, чтобы не отвлекаться от рабочего процесса личными делами.



    Давайте с них и начнём, смотреть тошно как они (делопуты) развлекаются гад-жетами в рабоче время. А детские телефоны не трогайте, ибо трекер - не панацея, иногда бывают моменты когда ребёнок должен связаться с родителями.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    27 минут назад

    Иногда складывается такое ощущение, что нашим законодателям реально не чем заниматься. Неужели в стране других проблем нет?

  • ay

    ay
    26 минут назад

    Матвиенко не дают покоя лавры Медедева? Тот же всё запрещать любил. И чо там с Арашуковым? Ещё не принесли ему извинения?

  • kidman

    kidman
    22 минуты назад



    » Криптоаналитик , сегодня, 10:37

    Oldlord

    Katherine

    А так ребенок должен быть на связи по пути в школу и домой



    Хм...

    А зачем?

    GPS-трекер?



    А как ребенка поторопить домой? Или предлагаете бегать потом с телефоном и ловить ребенка как ловили виртуальных покемонов в свое время? )



    И как это мы в своё время 10 лет в школу без телефона проходили? И без связи всю дорогу из дома в школу и обратно как-то преодолевали... И никто не бегал и не ловил нас... Правда, в те времена слова "виртуальные покемоны" никто ещё не употреблял...

  • Katherine

    Katherine
    19 минут назад

    Oldlord
    Katherine

    А так ребенок должен быть на связи по пути в школу и домой



    Хм...



    А зачем?



    GPS-трекер?





    Чтобы ребенок мог позвонить, если с ним что-то случилось. Сама была свидетелем, как прошлой осенью мальчик лет 8-9 сел на автобус не в ту сторону и очень испугался, выйдя на незнакомой остановке. Это дети, и может всякое случиться, поэтому считаю, что в наше время связь с ребёнком должна быть всегда!

  • системник

    системник
    15 минут назад

    В школе надо учиться а не в гаджеты играть. Давно пора это сделать.

  • Katherine

    Katherine
    15 минут назад

    kidman

    Криптоаналитик


    » Криптоаналитик , сегодня, 10:37

    Oldlord

    Katherine

    А так ребенок должен быть на связи по пути в школу и домой



    Хм...

    А зачем?

    GPS-трекер?



    А как ребенка поторопить домой? Или предлагаете бегать потом с телефоном и ловить ребенка как ловили виртуальных покемонов в свое время? )



    И как это мы в своё время 10 лет в школу без телефона проходили? И без связи всю дорогу из дома в школу и обратно как-то преодолевали... И никто не бегал и не ловил нас... Правда, в те времена слова "виртуальные покемоны" никто ещё не употреблял...


    Сама так же ходила, но тогда и на улицах никто не гонял особо, особенно на красный. И люди, прохожие, на детей внимание обращали и могли предостеречь, да и уродов, совращающих детей в разы меньше было. О чем говорить, в другое время живут наши дети. По этой логике, зачем нам стиральные машины, стирали же как-то наши мамы и бабушку руками и ничего, выжили...

  • Квочка

    Квочка
    14 минут назад

    В статье пишут, что телефоны будут храниться, а потом выдаваться, когда закончатся уроки! Можно арендовать локер и все, проблема решена!

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    13 минут назад

    500 лет в школах телефона (карманной радиостанции) не было и вдруг стало "без телефонов школьникам никак нельзя"? Есть над чем подумать.))

    Во многих зарубежных школах, да и наших, особенно малокомплектных, так решаются подобные вопросы. Там есть специальные места (Комнаты) с индивидуальными шкафчикам с ключом для школьников (типа, как в детском саду), где они оставляют свою верхнюю одежду (общих раздевалок там нет), спортивную одежду и обувь, другие вещи, которые не нужно постоянно таскать с собой в школу в портфелях и ранцах. В этих шкафчиках оставляют и свои телефоны на время уроков. Комнаты со шкафчиками находятся под охраной (видео-наблюдением...)...

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