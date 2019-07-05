Валентина Матвиенко: в школах нужно запретить использование телефонов

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В российских школах могут ограничить использование мобильных телефонов. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее мнению, следует вообще «запретить приносить телефон в школу.

«Вообще надо запретить [ношение телефонов] в школу, наверное, потому что у нас нет условий для хранения. Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность», – сказала Матвиенко на заседании Совета при президенте по реализации господдержки в сфере защиты семьи и детей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ответила, что это предложение находится на стадии разработки. «Мы отработаем вопрос и готовы будем доложить в течение месяца», – пообещала она.

Валентина Матвиенко попросила решить вопрос к началу учебного года, сообщает РИА Новости.

После заседания в разговоре с журналистами она отметила, что проблема использования в школах телефонов является деликатной, ее нельзя решить жесткими запретительными мерами. Она сказала, что, возможно, нужно создать условия для хранения телефонов, но в класс их не брать. «Многие педагоги, директоры и родители высказывают тревогу, что наличие телефонов, особенно у детей младших классов, отвлекает от учебного процесса, мешает учителю вести урок. Вместо общения, движения на переменах, как это было раньше, тут же на переменах берут телефоны, играют в игры, они отвыкают общаться друг с другом, плюс социальное неравенство», – цитирует спикера ТАСС.

По данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большая часть россиян (73 %) поддерживает инициативу запрета использования смартфонов и иных гаджетов детьми во время учебных занятий, пишет RT.