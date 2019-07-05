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сегодня, 09:48 0

На космодроме Восточный 5 июля состоится пуск ракеты-носителя

На космодроме Восточный 5 июля состоится пуск ракеты-носителя
Фото: ЦЭНКИ

С космодрома Восточный 5 июля запустят ракету-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Пуск состоится в 08:41 по московскому времени (в 14:41 по амурскому). На орбиту будут выведены гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2 и малые космические аппараты в качестве попутной нагрузки.

На сайте Амур.инфо будет вестись трансляция пуска, которую организует Роскосмос. Читатели смогут наблюдать за процессом в прямом эфире.

По контрактам между компанией Exolaunch GmbH и Главкосмосом будет запущено 28 спутников в интересах Германии, Франции, США, Израиля, Великобритании, Швеции, Финляндии, Таиланда, Эквадора, Чехии и Эстонии. По контракту между «Главкосмос Пусковые услуги» и компанией SSTL будет запущен космический аппарат для демонстрации технологии. В рамках программы Госкорпорации «Роскосмос» по развитию и запуску малых космических аппаратов разработки российских университетов будут запущены три российских научно-образовательных спутника формата CubeSat, сообщает сайт Роскосмоса

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#космодром #космос

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