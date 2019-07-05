В Приамурье побывает правнук основоположника космонавтики Константина Циолковского

Фото: личный архив Александра Быковского

В Амурскую область 5 июля приедет правнук знаменитого изобретателя, основоположника космонавтики Константина Циолковского. Сергей Самбуров будет наблюдать за пуском ракеты-носителя с космодрома Восточный и прочтет лекцию для сотрудников Роскосмоса и жителей Циолковского.

Это не первый визит Сергея Самбурова в Амурскую область. В этот раз он подарит музею ЗАТО Циолковский копию трудов Константина Эдуардовича, сообщил Амур.инфо депутат Думы ЗАТО Циолковский Александр Быковский. Также Сергей Самбуров планирует посетить Хэйхэ. В Китае он побывает в музее и подарит копию трудов ученого представителям города.

«Сергей Николаевич и мой дед, Быковский Валерий Федорович, раньше вместе работали и дружили. Сергея Николаевича знаю через своих друзей космонавтов и через родственников в Королеве. У нас с ним очень много совместных проектов, в частности, создание общественной организации "Союз трех городов". Три города, которые тесно связаны с Константином Эдуардовичем Циолковским: Королев, Калуга и наш Циолковский, в честь которого он и назван. Планируем организовать форумы и круглые столы, привозить наших, китайских и космонавтов из других стран, ученых, изобретателей, общественных деятелей, связанных с космонавтикой. Сергей Николаевич будет читать лекции, он достойный продолжатель дел своего прадеда и написал более чем 600 трудов. Очень его уважаю и рад с ним работать и сотрудничать», – рассказал Амур.инфо Александр Быковский.