Можно ли в России заработать, разводя крокодилов: обзор прессы

Во Франции запретили наказывать детей; в России совсем откажутся от бумажных налоговых уведомлений; в Исландии разрешили однополые браки. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

В «Российской газете» пишут о том, что во Франции принят закон против наказания детей. Оказывается, 85 % французов не видят ничего зазорного в легком рукоприкладстве, чтобы приструнить отпрысков. Дать шлепок по мягкому месту, дернуть за ухо, показать ремень – все это в порядке вещей для французского обывателя. Но оказалось, что это отрицательно влияет на психику ребенка, понижает его самооценку, замедляет умственное развитие, нарушает его права.

Отныне запрещены такие действия, как: «шлепки, затрещины, пощечины, подзатыльники, пинки, удары ремнем и руками». На этом список, почему-то заканчивается. За нарушение закона предусмотрено наказание в виде трех лет тюремного заключения и штрафа в 45 тысяч евро.

Об этом пишут все

Далее – «Российская газета-Неделя», где можно найти статью о том, что в России собираются отказаться от рассылки бумажных налоговых уведомлений, а посему отговорки о неуплате налогов по причине непоступления уведомлений не будут приниматься во внимание. Кстати, они уже давно не принимаются. Подобное скоро коснется и квитанций ЖКХ: население постепенно переходит на онлайн-обслуживание. Об этом пишут также в «Известиях» и в «АиФ».

Напишут же такое

Еще в «Неделе» меня заинтересовал ответ на вопрос: «Можно ли в России заработать на разведении крокодилов?». Оказывается, можно. Нужно только иметь приличный бассейн и деньги (деньги нужны для приобретения маточного поголовья, то есть, создания базы). А далее все просто: едят крокодилы все подряд, в чем можно убедиться, просунув в вольер пальчик. Подросшее, развившееся поголовье можно продавать оптом и в розницу – многие из читателей знают, что кожа крокодилов хороша для обуви и портфелей, а мясо вкусное и полезное. Заголовок у материала хорош: «Попасть в пасть».

Также в номере

Ну и уж если говорить о заголовках, то ваше внимание явно привлечет статья, озаглавленная «Отучить от стаканчика». Здесь о беде наших дней, о том, что портит нашу жизнь, отравляя существование, по сути, всего человечества. Что там глобальное потепление и не менее глобальное похолодание, возможные бомбардировки пришельцами из космоса и массовое извержение вулканов – это все выдумки фантастов, маркетологов и журналистов. Самая большая беда – это… Кстати, о чем вы подумали, когда я сказал о стаканчиках?

Ну да, речь о пластике, превратившемся в чудовище, пожирающем природу и человечество. Небольшая справка: мы съедаем примерно 250 граммов пластика в год. Каково?!

Летят утки

Пропустив статьи о разводе Лолиты с пятым по счету мужем (вспомнилась поговорка о том, что если пятый муж бьёт по морде, то, может, виноват не муж?), проигнорировав заметку о введение в Исландии однополых браков и посожалев о том, что на соревнованиях по скоростному выпиванию пива в Таиланде некий спортсмен сошел с дистанции сразу после заливания внутрь за три секунды литра напитка (он просто-напросто скончался), я сконцентрировал внимание в дайджесте «Удивительный мир» на материале о том, где туристы прячут деньги во время отпуска. О чем сейчас подробнее.

На посошок

Так вот, о деньгах и отпуске. Некое социологическое агентство провело опрос (более 1 600 участников) на тему, куда прячут деньги туристы во время поездок.



Каждый второй опрошенный ответил, что «хранить нечего. Та сумма, с которой еду, не стоит внимания злоумышленников». Каждый третий сказал, что едет с картой и потому воров не боится. Встречались ответы о хранении денег в сейфах номеров, но таких мало: коды этих сейфов знают и сотрудники отелей.

Но нашлись и такие, которые по-прежнему, как в старые добрые времена, прячут наличку под матрацами в отелях, а также в трусах и лифчиках.