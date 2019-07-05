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В Китае, в 900 километрах от Благовещенска, мощный торнадо убил 6 человек (видео)

В Китае, в 900 километрах от Благовещенска, мощный торнадо убил 6 человек (видео)
Фото: скриншот видео CCTV+

3 июля в Китае разбушевалась стихия. Жертвами мощного торнадо стали шесть человек, 191 житель получил ранения. Непогода обрушилась на городской уезд Кайюань в китайской провинции Ляонин.

Скорость ветра достигала 82 километров в час. Диаметр воронки смерча составлял несколько сотен метров. Сообщается, что в домах нескольких кварталов не осталось ни одного целого окна, стихия оставила позади себя перевернутые автомобили, сорванные крыши и травмированных людей,пишут Вести.ру. Вихрь повредил более 3,5 тысячи домов, из города эвакуировано более 1 500 человек.

Повреждено более 4 тысяч частных и многоквартирных домов, пострадали около 10 тысяч человек. Благодаря немедленной спасательной операции около 210 человек, заблокированных в разрушенных зданиях, были спасены, сообщает Newsru.com со ссылкой на новостное видеоагентство CCTV+.

Сильные повреждения и разрушения наблюдаются на десятках заводов в местном индустриальном парке. На месте происшествия остались деформированные металлические листы и разбросанные по земле объекты тяжелой техники.

«Обстановка сразу после смерча была почти такая же как и сейчас. В тот момент нашей первоочередной задачей был поиск пойманных в ловушку людей. Сейчас мы проводим четвертую поисковую операцию в этой зоне», – подчеркнул начальник пожарного подразделения городского округа Телин Ван Шужэнь.

Сейчас в населенном пункте продолжаются спасательные и ремонтно-восстановительные мероприятия. В них задействованы более 800 человек и 200 единиц техники.

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#Китай #природа #происшествия

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