Юрий Трутнев раскритиковал темпы развития Циолковского

«Обсуждали развитие городов Свободный и Циолковский. По Свободному – планы реализуются. Я хочу еще съездить посмотреть, но в целом больших задержек по объектам нет. По Циолковскому ситуация хуже. Развитие этого города должно осуществляться за счет программы Роскосмоса и там есть существенные задержки», – пояснил Трутнев, сообщает Интерфакс.

Полпред отметил, что намерен обсудить этот вопрос 5 июля с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

«Сегодня развитие Циолковского напрямую связано с развитием космодрома. Та программа, которая у нас есть, а именно 30 тысяч человек, вызывает сомнения. Под эту программу была спланирована инфраструктура с большими затратами – более 50 миллиардов рублей. Эти планы требуют дополнительной проработки», – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.