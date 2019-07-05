Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5июля
Предыдущая новость
сегодня, 00:08 1

Юрий Трутнев раскритиковал темпы развития Циолковского

Амурский космоград – город Циолковский – строится с задержками. Это отметил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Вице-премьер провел в Благовещенске совещание, где обсудили развитие Амурской области.

«Обсуждали развитие городов Свободный и Циолковский. По Свободному – планы реализуются. Я хочу еще съездить посмотреть, но в целом больших задержек по объектам нет. По Циолковскому ситуация хуже. Развитие этого города должно осуществляться за счет программы Роскосмоса и там есть существенные задержки», – пояснил Трутнев, сообщает Интерфакс.

Полпред отметил, что намерен обсудить этот вопрос 5 июля с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

«Сегодня развитие Циолковского напрямую связано с развитием космодрома. Та программа, которая у нас есть, а именно 30 тысяч человек, вызывает сомнения. Под эту программу была спланирована инфраструктура с большими затратами – более 50 миллиардов рублей. Эти планы требуют дополнительной проработки», – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Просмотров всего: 66

#космодром #космос #областная власть #российская власть #строительство #экономика

распечатать


Власть

Получить статус «свободного порта» Благовещенск сможет в ближайшие 3 месяца

вчера, 23:30
Общество 9

«Медовый домик», где лакомился Путин, установили в аэропорту Благовещенска (фото)
Власть 4

В Амурской области ждут секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева
Власть 15

В Благовещенск приезжает заместитель Генпрокурора РФ

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Местные рабы не хотят бесплатно работать? Негодяи.

    Осталось выслушать Трутнева по его итогам работы над благополучием и достатком дальневосточников.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь