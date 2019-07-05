В Башкирии 3-летней девочке, нуждающейся в помощи стоматолога, изуродовали лицо

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В Башкирии трехлетнюю девочку с зубной болью привели к стоматологу. После этого похода ребенок перенес несколько серьезных операций, в результате которых ему удалили часть челюсти.

Это случилось четыре года назад. Девочка пожаловалась маме на зубную боль, та отвела дочь к поселковому стоматологу, который удалил ребенку зуб. Однако боль не проходила. На следующий день врач удалил еще один зуб, заявив, что ничего страшного не произошло, молочные зубы скоро сами выпадут. Боль оставалась, у ребенка поднялась температура до 39 градусов, пришлось вызывать скорую. Спустя день стоматолог удалил еще один зуб и предложил прийти на осмотр через пять дней. Однако вечером того же дня ребенку стало настолько плохо, что ее пришлось отвезти в районную больницу. Там сказали, что девочке нужна операция, однако сами не решились на это. Утром ее отвезли в республиканскую детскую клиническую больницу в Уфу, где тут же положили на операционный стол.

В течение полутора месяцев ребенку сделали четыре операции. Во время последней удалили сгнившие кусочки челюсти.

Свою экспертизу уже провела страховая компания, которая в действиях врача-стоматолога нашла ошибки. Ситуацией занялся районный суд, который изучил ситуацию и экспертизу страховой компании. В его определении сказано, что в результате всех лечебных мероприятий у девочки произошла деформация лицевого отдела черепа. Кстати, мать девочки, по ее словам, с результатами экспертизы знакомить не хотели, их ей выдали только после того, как она обратилась в Росздравнадзор, пишет портал Mkset.ru.

Врач, удалявший девочке зубы, на судебном заседании пояснил, что работает стоматологом с 1983 года и разницы между взрослой и детской стоматологией не видит, а рентгеновский снимок он не сделал, потому что в поселке Кандры, где он удалял зубы ребенку, нет необходимого аппарата.

Сейчас девочке 7 лет. У нее деформировано лицо, ей необходимо имплантирование пластин и протезов. Кто виноват в произошедшем, будет разбираться экспертиза.

Республиканский минздрав поручило главному врачу районной больницы, где испугались делать девочке операцию, устранить выявленные нарушения, сообщил «Ридус».