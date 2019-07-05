Водолеи, займитесь творчеством, Тельцы, проявите терпение: астрологический прогноз на 5 июля

Восход Солнца: 04:26

Заход Солнца: 20:42

Солнце в Раке.

Овен. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Постарайтесь побольше спать, меньше переживайте и ешьте свежие овощи и фрукты. Быстрота реакции, способность находить свежие решения — все это поможет вам создать предпосылки для финансового взлета. Разлитая вода или молоко во сне или наяву — дурной знак.

Телец. День благоприятный для вступления в брак, зачатия, гармоничных семейных отношений. Существует вероятность улучшения финансового положения в результате выигрыша или удачной покупки. Во второй половине дня не исключены мелкие стычки с внешним окружением, например, с соседями. Проявите терпение и выдержку. Сконцентрируйте внимание на детях.

Близнецы. Звезды гарантируют признание и успех в любом деле только тем, чьи решения или поступки будут основаны на глубоких чувствах и убежденности в собственной правоте. Сны могут скоро исполнится. Грибы во сне: для женщин — к беременности, для мужчин — к болезни.

Рак. Напряженный день, который проходит под знаком защиты внутренней свободы и обретения равновесия. Судьба готовит очередные сюрпризы. Вероятно, вам предстоят проблемы в сфере профессиональной деятельности или домашние хлопоты. Не исключено, что планы изменятся и вместо приятного общения или отдыха вы будете вынуждены взвалить на себя дополнительную нагрузку.

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Лев. Некоторая разбросанность, суетливость и нежелание сосредоточиться на одном деле могут создать проблемы на работе. Благоприятный день для общения, новых знакомств и возобновления старых. Звезды расположены так, что вы способны вскружить голову кому угодно. Но, кружа голову другим, не потеряйте свою собственную. Хорошо путешествовать или принимать гостей. Легкость в общении, личное обаяние, неординарность суждений могут заложить основы будущего финансового успеха.

Дева. Благоприятный день для получения космической энергии и сокровенных знаний. Хороший день для путешествий. Звезды не рекомендуют активную деятельность в профессиональной сфере. Удача может отвернуться в любой момент, так что лучше закончить ранее начатые дела. Во второй половине дня возможны душевное волнение и стрессы. Постарайтесь проявить больше терпения. Избегайте резких суждений и высказываний, о которых потом придется жалеть.

Весы. День покаяния, прощения обид, очищения огнем. Многие почувствуют прилив энергии и с энтузиазмом возьмутся за все дела сразу. Умение найти верное решение проблемы принесет успех. Звезды настолько благоприятствуют вам,что любые дела будут удаваться с первого раза. Хороший день для физических нагрузок, зачатия, лечения.

Скорпион. Крайне неблагоприятный день во всех отношениях. Уделите особое внимание работе с бумагами. Не доверяйте поступающей информации. Вероятны нападки со стороны неприятелей и завистников. Если есть возможность, то проведите вторую половину дня на природе. Это избавит от напряжения и тревоги. Но будьте внимательнее к своему здоровью и здоровью своих близких.

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Стрелец. Сегодня особенно опасно перенапряжение из-за резкого снижения жизненного тонуса. Не стоит начинать новые дела, подписывать документы, быстро ездить. Возможны всякого рода ошибки и недоразумения. Любовные разочарования будут переноситься с трудом. Если вы нуждаетесь в помощи и поддержке, то обратитесь к близким родственникам и старым друзьям.

Козерог. Критический день. Несет клевету, обманы, ошибки в оценке людей. Вам лучше остановиться и внимательно осмотреться по сторонам. Вероятны конфликты с окружающими, ухудшение самочувствия. Звезды рекомендуют контакты только с самыми близкими людьми. Однако не следует делиться с ними своими тревогами, предчувствиями, сомнениями. Избегайте постороннего влияния — оно может привести к эмоциональному срыву.

Водолей. Первая половина дня благоприятна для любых контактов и встреч. Вас, возможно, пригласят на какое-то торжество, где вы сможете проявить все свои лучшие качества. Желательны физические упражнения, общение, творчество, активный отдых. Вторая половина дня принесет волнения, связанные с близким человеком или детьми. Отношения могут зайти в тупик либо потребуют непредвиденных расходов.

Рыбы. Этот день символизирует самооценку и объективное видение мира. Благоприятен спокойный отдых или занятия повседневными бытовыми делами. Сведите до минимума свои обязанности и суету. В спокойной обстановке разберитесь в чувствах, мыслях и поступках. В то же время не теряйте возможности преобразований к лучшему.

Астролог: Вальдемар Небоходцев