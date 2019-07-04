Получить статус «свободного порта» Благовещенск сможет в ближайшие 3 месяца

«Решение можно считать принятым, сейчас вопрос в том, насколько быстро это коллеги успеют сделать. Думаю, что в течение двух, максимум трех месяцев, мы этот вопрос решим», – заявил Юрий Трутнев после совещания, передает Интерфакс.

Как сообщало Амур.инфо , власти Амурской области весной 2019 года подали заявку на включение Благовещенска в состав экономической зоны «Свободный порт Владивосток». Таким образом, город станет пятым в стране, где будет действовать льготный налоговый режим.

В заявку от Благовещенска вошли три проекта с инвестициями больше 3 миллиардов рублей. В их числе – канатная дорога, соевый завод и предприятие по выпуску изделий из газобетона. Благодаря реализации этих проектов будет создано 400 рабочих мест. Якорным проектом станет канатная дорога Благовещенск – Хэйхэ.