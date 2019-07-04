Получить статус «свободного порта» Благовещенск сможет в ближайшие 3 месяца
Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание в Амурской области. После заседания он сообщил, что в ближайшие три месяца Благовещенск может получить статус свободного порта, где будет действовать льготный налоговый режим.
«Решение можно считать принятым, сейчас вопрос в том, насколько быстро это коллеги успеют сделать. Думаю, что в течение двух, максимум трех месяцев, мы этот вопрос решим», – заявил Юрий Трутнев после совещания, передает Интерфакс.
Как сообщало Амур.инфо , власти Амурской области весной 2019 года подали заявку на включение Благовещенска в состав экономической зоны «Свободный порт Владивосток». Таким образом, город станет пятым в стране, где будет действовать льготный налоговый режим.
В заявку от Благовещенска вошли три проекта с инвестициями больше 3 миллиардов рублей. В их числе – канатная дорога, соевый завод и предприятие по выпуску изделий из газобетона. Благодаря реализации этих проектов будет создано 400 рабочих мест. Якорным проектом станет канатная дорога Благовещенск – Хэйхэ.
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