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В Благовещенске женщина-полицейский спасла девушку от изнасилования

В Благовещенске женщина-полицейский спасла девушку от изнасилования

В Благовещенске сотрудник органов внутренних дел пресекла попытку изнасилования девушки. Она успела сфотографировать злоумышленника, прежде чем он убежал. Это помогло задержать нападавшего.

Начальник отдела информационного обеспечения МО МВД России «Благовещенский» майор внутренней службы Татьяна Мурышева на улице в малолюдном месте услышала женский крик. Сотрудник ОВД поспешила на помощь. Среди кустарников она увидела мужчину, который удерживал девушку и нанес ей удар. Майор внутренней службы потребовала прекратить преступные действия и попыталась задержать злоумышленника, который, увидев ее, бросился бежать.

Татьяна Мурышева успела сфотографировать нападавшего. Она передала фотографию и описание злоумышленника в отдел внутренних дел.

Спустя несколько часов в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Благовещенский» задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Михайловского района 1986 года рождения.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 131 УК РФ. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Руководством УМВД России по Амурской области рассматривается вопрос о поощрении отличившегося сотрудника, сообщает ведомство.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Владимир86

    Владимир86
    32 минуты назад

    Спасибо,товарищ майор!!!

  • Владимир86

    Владимир86
    31 минута назад

    Спасибо,товарищ майор!!!

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