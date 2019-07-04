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сегодня, 19:35 1

Нацпрограмму развития ДФО и авиаперевозки обсудили на коллегии Минвостокразвития

Опыт Амурской области в работе с предложениями жителей в нацпрограмму развития ДФО необходимо распределить на все субъекты макрорегиона. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Точенов в рамках итоговой коллегии Минвостокразвития.

Александр Точенов отметил важность обсуждения с жителями планов развития и объектов для включения в различные программы. Так, в этом году для формирования национальной программы по развитию Дальнего Востока на специальном сайте принимались предложения жителей о том, что должно быть учтено в итоговом документе.

«При подготовке национальной программы поступило большое количество предложений и идей от жителей Дальнего Востока. И было много предложений и проблем, которые априори не войдут в национальную программу. Например, восстановить 22 автобусный маршрут в городе Благовещенске. Понятно, что оно не войдет в национальную программу. Поэтому в Амурской области Общественная палата сделала карту проблем, и мы уже с коллегами говорили, что необходимо сделать такую карту по всем регионам и довести до каждого муниципалитета. Наша задача – вместе с министерством и полпредством, а также руководством регионов решать эти проблемы, которые обозначили жители», – добавил он.

Кроме того, на коллегии об итогах работы Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики доложил министр Александр Козлов.

Промышленное производство на Дальнем Востоке росло почти в 3 раза быстрее общероссийских темпов. В рамках новых механизмов развития в регионе запущена реализация 1 610 новых инвестиционных проектов. На сегодня уже работают 217 новых предприятий, фактически создано больше 36 тысяч рабочих мест.

«Сейчас на Дальнем Востоке заявлено 39 крупнейших инвестиционных проектов, в будущем – это 70 тысяч рабочих мест», – заявил министр.

На коллегии затронули и одну из наиболее острых для региона тем – авиаперевозки. Благодаря совместной работе с министерством транспорта удалось включить 40 дальневосточных аэропортов в комплексный магистральный план. До 2024 года будут построены или реконструированы 16 аэропортов в Якутии, 7 – на Чукотке, 6 – на Камчатке, 4 аэропорта – в Хабаровском крае, 3 – в Магаданской области, и по 2 аэропорта – в Забайкальском крае и Амурской области (в Зее и Благовещенске).

Самый большой блок доклада министра был посвящен планам социального развития центров экономического роста («Единая субсидия»). Благодаря им до 2021 года во всех регионах Дальнего Востока будет построен и модернизирован 431 социальный объект. Из федерального бюджета на эти цели выделено 94,9 миллиарда рублей, сообщает областное правительство.

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#Дальний Восток

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  • Дюнь-Дюнь

    Дюнь-Дюнь
    16 минут назад

    Каждый год одно и тоже

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