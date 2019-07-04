Амурские родители сэкономили на путевках в детские лагеря почти 24 миллиона рублей

В июне свыше пяти тысяч амурских родителей сэкономили на путевках в детские лагеря почти 24 миллиона. Это стало возможным благодаря компенсациям, которые на протяжении многих лет выплачиваются семьям из областного и местного бюджетов.

Этим летом три недели отдыха ребенка в загородном лагере обойдутся амурским родителям в среднем в 25 тысяч рублей. Минимальный размер компенсации для детей работающих граждан за счет средств областных субсидий составит 14 % от стоимости путевки в загородные лагеря, или 3,5 тысячи рублей.

Что же касается пришкольных лагерей, то здесь будет компенсировано 50 % от стоимости питания. Для родителей, у которых в лагерь отправляются два ребенка и более, компенсации приносят большую выгоду.

«У меня двое детей этим летом поедут отдыхать в лагерь "Колосок". В момент покупки путевок компенсация уже учитывалась, я заплатила примерно на семь тысяч меньше. Я считаю, что это хорошая экономия, оставшиеся средства пойдут на подготовку детей к школе, тем более, у меня подрастает еще один малыш, поэтому хорошо, что есть возможность где-то заплатить меньше», – поделилась благовещенка Милена Шпаковская.

Места в детские лагеря на вторые, третьи и четвертые смены еще есть, поэтому продажа путевок в оздоровительные организации продолжается.

Всего в 2019 году в регионе работает 321 лагерь (18 загородных, 274 пришкольных, 17 трудовых и 12 палаточных). На отдых и оздоровление амурских детей из федерального и областного бюджетов выделено 264,7 миллиона рублей. Всеми формами отдыха и оздоровления будут охвачены свыше 80 тысяч школьников, то есть более 90 % от общего число амурских детей.

«Правильная организация детского отдыха – это залог не только успешной успеваемости в школе, но и физической закалки, развития интеллектуального потенциала наших детей, то есть здорового будущего всего общества», – сказала министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.