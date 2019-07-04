Благовещенец хочет отсудить у многодетной семьи землю, выделенную мэрией

Землю, выделенную в 2014 году администрацией Благовещенска многодетной семье для строительства дома, хочет отсудить житель областного центра. Выяснилось, что участок еще в 1992 году «в пожизненное наследуемое владение» ему предоставил мэр Благовещенска Юрий Ляшко.

Земельный спор начал рассматривать Благовещенский городской суд. Как сообщила Амур.инфо многодетная мама Елена Наметова, 15 соток земли она получила в 2014 году. Землю дали в районе 5-й стройки. Семья с тремя сыновьями планировала построить дом. Потихоньку готовились, оформляли участок, делали отсыпку территории и ждали, когда к их району построят дорогу. Сейчас многодетная семья живет в маленькой квартире площадью меньше 40 квадратных метров.

«Все документы сделала, архитектору заплатила за план дома, подала в электросети бумаги, что я буду подключаться. Оформила точки межевания. На тот момент архитектору я заплатила около 6 тысяч. Дороги были очень плохие к этому участку, туда невозможно было подъехать.

Мы просто ждали, когда поставят столбы, отсыплют дорогу, по которой действительно к нам можно будет проехать, чтобы машины проезжали, самосвал мог привезти материалы. Этого мы дождались. И с мужем порешали, что надо покупать листы на забор, чтобы участок огородить, чтобы уже никто через нас не ездил. И тут буквально через 2 дня мне приходит бумага в суд», – рассказала Елена Наметова.

Оказалось, на многодетную амурчанку иск в суд подал благовещенец, считающий себя владельцем части земли, выделенной Наметовым. Он хочет отсудить 5 соток из 15-ти.

«У него там 8 соток с копейками, 5 я у него "захватила". Получается, на моем участке два участка расположены – его и еще какой-то женщины. Я поехала разбираться в кадастровую палату. Там сообщили, что границы правильно вынесли. А когда подняли архив, выяснилось, что эти земли отданы были в пожизненное владение людям», – пояснила жительница Благовещенска.

В распоряжении Амур.инфо имеется копия постановления от 28.09.1992 года, подписанного мэром Благовещенска Юрием Ляшко «О предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства усадебного типа». В документе указывается, что земля в 509 квартале передается членам ассоциации индивидуальных застройщиков «Свой дом». В списке 29 фамилий. Среди них и истец, требующий землю, отданную позже многодетной семье.

«Там занят весь квартал. В администрацию приехала, а мне говорят, что администрация изъяла у этих пользователей землю за неиспользование – с 1992 года по 2014 год. (…) А там сейчас идет застройка для многодетных. То есть вся улица выдана многодетным. А если сейчас каждый начнет возвращать участки, людям, что, оттуда съезжать и уезжать оттуда? Там уже очень многие построились», – недоумевает амурчанка.

В администрации Благовещенска подтвердили, что Елене Наметовой «как женщине, родившей третьего ребенка, был предоставлен земельный участок для строительства жилого дома в квартале 509». Земля выдавалась на основании закона Амурской области «О порядке бесплатного предоставления отдельных категорий граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства».

«Ранее в квартале 509 постановлением мэра города Благовещенска от 28.09.1992 № 900 физическим лицам были предоставлены в пожизненное наследуемое владение земельные участки для индивидуального жилищного строительства усадебного типа. В связи с нереализацией права пожизненного наследуемого владения на земельные участки и не использованием данных участков для индивидуального жилищного строительства гражданами, администрацией города Благовещенска принято постановление мэра города Благовещенска от 13.09.2004 о признании утратившим силу постановления мэра города Благовещенска от 28.09.1992 в отношении ряда граждан», – сообщили Амур.инфо в городской администрации.

В том числе речь идет об участке истца. Однако в 2018 году благовещенец обратился в суд с требованием – признать незаконным постановление мэра 2004 года в отношении своего участка – и восстановил право на землю.

Администрация уточняет, что сведения о границах земельного участка истца в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют. Тем не менее, по имеющейся в мэрии информации, местоположение земли, на который претендует благовещенец, частично совпадает с местоположением участка, выделенного многодетной маме.

«Представьте, у меня шок какой. Они заберут у меня землю, которую я ждала, когда отсыплют, столбы поставят, в надежде, что пацанам будет где бегать», – говорит Елена Наметова.

Заседание по этому земельному спору должно было состояться 4 июля в Благовещенском городском суде. В пресс-службе суда уточнили, что его отложили на 31 июля. Многодетная мама подала ходатайство о привлечении администрации в качестве третьего лица.