Уроженец амурского Белогорска, судимый за драку, идет на выборы мэра Новосибирска

Уроженец Белогорска Амурской области, выдвинулся на выборы мэра Новосибирска. Документы в избирком подал заместитель директора бердского казенного учреждения Александр Трушакин. Выборы мэра сибирского города пройдут в единый день голосования – 8 сентября.

Информация о выдвижении Трушакина появилась на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии. Заместитель директора муниципального казённого учреждения «Управление гражданской защиты Бердска» стал пятым претендентом на должность. Он выдвинулся от регионального отделения «Партии Великое Отечество», сообщает «Новосибирск онлайн».

Александру Трушакину 58 лет. Он родился в городе Белогорске Амурской области в 1961 году. Нынешним адресом его регистрации числится Искитимский район Новосибирской области, деревня Ургун.

Трушакин окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября. Возглавлял Гусельниковский сельсовет, а затем был сельским депутатом. В системе Контур.Фокус указано, что сейчас Трушакин возглавляет Новосибирскую региональную общественную организацию «Союз ветеранов». В середине 2010-х годов — в «Искитимской газете» выходила его автобиография. В ней мужчина сообщал, что он «подполковник, воевал, был в Чернобыле».

В 2016 году Александр Трушакин баллотировался в Госдуму и бердский горсовет от партии «Яблоко». Перед выборами партия отозвала кандидатуру Трушакина за плагиат в диссертации.

На сайте новосибирского избиркома в графе «Судимости» у Александра Трушакина указано, что у него была судимость по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» — Прим. ред.). Она снята 12 августа 2017 года.

Как уточняет издание «Ваш город.ru» в 2013 году Трушакин, возглавляя Гусельниковский сельсовет, попал под суд за избиение директора клуба и помощника прокурора. Кроме того, его подозревали в воспрепятствовании деятельности двух компаний. Суд признал Трушакина виновным лишь в избиении работника прокуратуры. Он оспорил это решение в областном суде. В итоге его приговорили к трём годам лишения свободы условно. Судимость снята в 2017 году.