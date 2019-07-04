Жителей Константиновского района проверяют на онкологию

Фото: amurzdrav.ru

4 июля «Онкопатруль» начал обследование жителей Константиновского района Приамурья. Оно продлится до 20 июля.

В составе бригады – 12 «патрульных» врачей из поликлиник Благовещенска № 1, 2, 3, 4; Амурской областной клинической больницы; Благовещенской городской клинической больницы, Амурского онкологического диспансера и Константиновской больницы. Их задача – обследование амурчан на предмет обнаружения онкологических и других заболеваний. С собой медики привезли современное оборудование: передвижной аппарат УЗИ, флюорограф и маммограф.

С 4 по 6 июля бригада высококвалифицированных врачей – узких специалистов – работает в селе Верхняя Полтавка.

8 и 9 июля смогут получить консультации и обследование жители села Нижняя Полтавка – именно там будет вторая остановка «Патруля» на территории района. В течение 10 и 11 июля доктора будут работать в селе Ключи, куда также будет организован подвоз жителей села Новотроицкое. Затем 12 и 13 июля мобильная поликлиника будет базироваться в селе Крестовоздвиженка. Туда специально подвезут жителей села Верхний Уртуй.

Очередной пункт на маршруте – 15-16 июля – Семидомка (с подвозом из Коврижки и Октябрьского). 17 числа бригаду ждут в Новопетровке – там же смогут пройти обследование жители сел Войково и Орловка.

В конце командировки врачи будут работать в районном центре: с 18 по 20 июля ждут на прием жителей Константиновки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области.

«Главная цель работы "Онкопатруля" – выявление онкологической патологии у населения. Маммография, флюорография, УЗИ, исследование крови на онкомаркеры – далеко не полный перечень диагностических мероприятий, которые будут проводить специалисты прямо в наших селах. Прием ведут высококлассные врачи ведущих областных и городских клиник, работники Константиновской больницы, им помогают волонтеры медицинского колледжа. Раннее выявление онкологических заболеваний – залог эффективного и своевременного лечения, поэтому мы со своей стороны стараемся обеспечить максимальный охват населения», – отметил главный врач Константиновской больницы Игорь Хомитов.

В первый же день бригада «Онкопатруля» приняла более 100 человек.