Благовещенский аэропорт обжалует решение о взыскании почти 25 миллионов

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 15 октября 2015 года в аэропорту Благовещенска в двигатель взлетавшего самолета попала птица. При расследовании специалисты установили факт неудовлетворительной экологоорнитологической обстановки в районе аэродрома. Согласно федеральным авиационным правилам «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации», орнитологическое обеспечение полетов включает комплекс мероприятий, направленных на предотвращение столкновений воздушных судов с птицами.

«Суд в решении сделал вывод о том, что предприятие ГУП Амурской области "Аэропорт Благовещенск" ненадлежащим образом исполнило обязательства при осуществлении аэропортовой деятельности, допустило нахождение посторонних предметов на аэродроме, которые попали в двигатель воздушного судна перед отрывом от взлетно-посадочной полосы в процессе разбега перед взлетом. Предприятие ГУП Амурской области "Аэропорт Благовещенск" не согласно с решением суда и воспользуется своим правом обжалования судебного акта по всем судебным инстанциям. Поскольку считаем, что в материалах дела нет неоспоримых и неопровержимых доказательств подтверждения вины предприятия в случившемся авиационном инциденте», – говорится в комментарии министерства транспорта Амурской области.